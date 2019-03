Počtvrté křišťálová? Ledecká bojuje o triumf v paralelních disciplínách

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu a v lyžařském super-G má na kontě 5450 bodů. Před Rakušankou Sabine Schöffmannovou vede o 460 bodů, což znamená, že jistotu celkového triumfu dá Ledecké umístění do třetí příčky. V tom případě by Schöffmannové nestačila ani výhra v závodu.

Předstihnout třiadvacetiletou Ledeckou, která už získala malý glóbus za paralelní obří slalom, ještě teoreticky mohou Selina Jörgová z Německa (ztrácí 630 bodů) a Švýcarka Julie Zoggová, ale ta už zaostává o 880 bodů.

Minulou středu jela Ledecká na lyžích sjezd ve finále Světového poháru a od té doby se chystala na prkně. „Budu mít v klidu čas se připravit. Je tam víc dní než dva, jsou čtyři, což je geniální,“ uvedla minulý týden. „Doufám, že dobře potrénuju a ve Winterbergu si sjedu pár skvělých jízd.“

Trénink před závody absolvovala na soukromém svahu kousek od Kitzbühelu. „Mohli jsme si kopec připravovat, jak jsme chtěli. Měli jsme parádní podmínky, podobné jako jsou tady ve Winterbergu,“ řekl servisman Ledecké Petr Kouřil.

Ve Winterbergu, kde loni kvůli problémům se zády nejela a předloni zde byla druhá, panuje teple počasí. „Jaro v plném rozkvětu. Konečně bude Winterberg bez deště, to se nám ještě nestalo,“ uvedl Kouřil. Doufá, že organizátorům se přesto podaří sníh dobře připravit. „Starají se o to. Snad to bude kompaktní,“ uvedl.

V sezoně odjela Ledecká jen jeden závod v paralelním slalomu a v čínském Secret Garden skončila pátá. Proto během čtyř dnů tréninku pod vedením amerického kouče Justina Reitera hledala jistotu a zkoušela slalomová prkna. „Hledala alternativy a máme jasno. Pojede na stejném jako v Číně,“ řekl Kouřil.

Do dějiště finále dorazila Ledecká s týmem ve středu. Ve čtvrtek měla volno a den před závodem hodinový trénink. „Byla se sklouznout na pocit,“ uvedl Kouřil.

Glóbus v paralelním slalomu Ledecká získat nemůže. K tomu je nejblíže Zoggová, která už slalom celkově vyhrála před čtyřmi lety, ale šanci mají také Schöffmannová, Jörgová a další Rakušanka Claudia Rieglerová.

Vyřazovací jízdy začnou ve 13:00.