Zlatá Ledecká: Soupeřek mi není líto. Novou šéfku MOV budeme bombardovat

Své ambice naznačila už v dopolední kvalifikaci, kterou opanovala s propastným náskokem více než tří sekund.

A stejně dominantně si počínala i ve vyřazovacích jízdách.

„Vůbec jsem nevěděla, co mám od sebe čekat, protože jsem celou sezonu jezdila na lyžích,“ připomněla v rozhovoru s českými novináři přímo ve Svatém Mořici. „Snažila jsem se jet to svoje, vždycky jsem si říkala, tak ještě čtyři jízdy, ještě tři... A moc jsem nepřemýšlela nad dalšími věcmi.“

Jako první sportovec v historii jste v jedné zimě získala dvě medaile z různých světových šampionátů, po únorovém bronzu ve sjezdu na lyžích máte nyní zlato. Co to pro vás znamená?

Je to úžasné. Tak nějak doufám, že to bude impuls pro Mezinárodní olympijský výbor, aby se ještě trochu zamyslel nad programem olympiády v příštím roce a dal mi šanci tam závodit v obou sportech. Pro mě by to znamenalo moc a myslím, že by to byla velká věc nejen pro Českou republiku, ale i pro sport obecně. A hlavně pro mladou generaci sportovců, kteří inspiraci potřebují. Ráda bych tu šanci dostala, tak uvidíme, jak to půjde.

Právě ve čtvrtek proběhly volby do čela MOV, zvítězila Kirsty Coventryová. Plánujete se na ni obrátit?

Jo, hned jí zavoláme. Hned jak se na trůn posadí, napíšeme jí mail a budeme ji bombardovat. Uvidíme, jak to půjde. Jsme malá země, a přestože máme úžasné sportovce, takový tlak jako velké alpské velmoci nemáme. Každopádně neztrácím naději, ještě budu bojovat.

Ze snowboardového mistrovství světa máte třetí zlato.

To je taky skvělé. Ještě navíc, když se ve stejný rok povede bronz na lyžích. Musím poděkovat svému týmu. Na to, že Justin (snowboardový trenér Reiter) má strašně málo dnů, tak mě dokáže připravit tak, že sem můžu přijet a dominovat. Je unikátní trenér. Myslím, že by si konečně zasloužil vyhrát Trenéra roku aspoň v Králi bílé stopy. Jsou vidět mé výsledky a já, ale tým za mnou je důvod, proč můžu dělat oba sporty na takové úrovni.

Není vám soupeřek líto, že jste jim zase vyfoukla nejcennější medaili?

Není mi jich líto, protože ony měly na snowboardu celou sezonu. My se snažili, jak jsme se mohli, ale tlak lyžařských trenérů byl větší, takže jsme víc trénovali, a hlavně závodili právě na lyžích. Ale jsem ráda, že jsme se zvládli připravit i na snowboardový šampionát. Myslím, že všechny holky jezdí výborně, a jsem ráda, že jsem vyhrála.

V čem jste lepší než ostatní závodnice?

Myslím, že je to průřez hodně věcí. Taky je pro mě dobré, že se tak moc těším, až budu snowboardovat, že jedu s takovou lehkostí. Ne že bych neměla co ztratit, protože všichni čekají, že vyhraju, což je hrozný tlak, ale na druhou stranu si to můžou myslet jen blázni. Když jsem viděla, jak holky jezdí a jak jsou natrénované, a hlavně rozzávoděné, tak vůbec nebylo jisté, že vyhraju. Vzhledem k tomu, co mám naježděno a nazávoděno, jsem se spíš viděla jako outsider.

Opravdu?

Závodní rytmus je úplně jiný než tréninkový. Jsem ráda, že jsem to takhle zvládla, přestože jsem letos měla na snowboardu jen dva závody. Je to dobré znamení, jsme dobrý tým.

Ještě minulý týden v pátek jste závodila v lyžařském Světovém poháru. Jak jste se tak rychle zvládla přeorientovat na snowboard?

Trénovala jsem čtyři dny v Livignu. První den si tak vzpomínám, jak se snowboarduje, jezdíme taková šoupaná cvičení a snažím se dostat do toho pohybu. Pak jsme měli tři dny, kdy jsme jezdili normálně v bránách. Přidal se k nám Benjamin Karl, což bylo úžasné, protože on je snowboardová legenda. A i během sezony jsme mezi lyžařskými závody snowboardovali, nebylo to tak, že bychom trénovali jenom na lyžích.

Proč jste si ve vyřazovacích jízdách volila modrou dráhu, když jste v ní v kvalifikaci zaškobrtla?

Myslím, že to nebyla vina té dráhy. Spíš moje, že jsem ten oblouk nezvládla, jak bych mohla a měla. Dívala jsem se na kluky, jak jeli druhé kolo kvalifikace, a snažila jsem se vydedukovat, jaká trať bude rychlejší. A tak nějak mi vyšla ta modrá. Ono to bylo dneska hodně vyrovnané, ve finále to asi bylo jedno.

O změně jste neuvažovala?

Když už jsem byla v modré, tak jsem v ní zůstala. Říkala jsem si, že pojedu své jízdy, svůj rytmus. Byla jsem připravená se přehodit do červené, kdyby to vypadalo, že daleko víc lidí vyhrává v ní, což možná na konci i bylo. Ale já už jsem měla klapky na očích a jela jsem si to svoje v modré.

Která část tratě byla podle vás nejtěžší?

Zaprvé jsem před kvalifikací vůbec nevěděla, co mám čekat. Holky jezdily na snowboardu celý rok, kdežto já byla na lyžích a neměla jsem vůbec srovnání. Když se ukázalo, že to jde docela fajn, tak jsem si jela to svoje. Snažila jsem se neriskovat, já ani riskantní styl nemám. Ani na lyžích, i když to tak někdy vypadá. Mám pocit, že jsem typ, který to chce mít pod kontrolou a který dělá to, co se naučil v tréninku.

Jaké jste měla ze svých jízd dojmy?

Myslím, že v nich byla spousta chyb. S Justinem jsme se bavili, že jízdy určitě nebyly perfektní, ale byly dost dobré a stačily na to, abych vyhrála mistrovství světa. Což je skvělé, ale stejně si myslím, že máme dost věcí, na kterých můžeme zapracovat. To je do budoucna taky dobrý impuls, že se přes léto nebudeme nudit.

V sobotu vás na šampionátu čeká ještě paralelní slalom, závodit se bude den před vašimi třicátými narozeninami. Je to pro vás extra motivace?

Vůbec mi o tom nemluvte. Na slalom strašně těším, je skvělé, že tu můžu odjet další závod. A když před tím máme den volna, tak možná stihnu ještě něco natrénovat. Vůbec nevím, kde bude start a jak to mají vymyšlené, ale ten kopec je moc hezký a na obřák ho skvěle připravili. Snad to bude hezký závod. Uvidíme, jaké bude počasí, ale já mám kdyžtak i světlejší brýle.