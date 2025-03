Brutální a stříbrný slalom. Ledecká se ztratila, naschvál vybírala pomalejší dráhu

Na snowboardovém MS nejprve ve čtvrtek ovládla olympijskou disciplínu, v sobotu poté útočila na zlatý double, ale ve finále chybovala a brala stříbro. Oba závody provázely rozdílné podmínky – zatímco při prvním svítilo sluníčko, při druhém halila sjezdovku mlha.

„Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale byla to docela brutalita, protože slalomy byly hodně rozbité a bylo blbě vidět pod nohy. Takže nevím, jestli to vůbec vypadalo, že umíme hezky snowboardovat,“ líčila Ledecká ve Svatém Mořici českým novinářům.

Bylo náročné se s počasím srovnat?

Ano, ale ve snowboardu je zase dobré, že holka vedle vás má podmínky podobné, i když jeden ze slalomů je někdy rychlejší. A při jízdě máme obě mlhu, nebo slunce, není to jak na lyžích, kde někdo může mít mlhu a jiný slunce, což je zrovna tady v Mořici běžné.

Finále bylo hodně dramatické. Vy jste v úvodu zaváhala, ale chybě se později nevyhnula ani vaše protivnice Cubaki Mikiová. Cítila jste šanci, že ji ještě můžete porazit?

Já bojuju do poslední chvíle. I kdyby už soupeřka byla v cíli, tak já stejně svoji jízdu dobojuju až do konce. Takhle to mám, naučil mě to můj děda (bývalý vynikající hokejista Jan Klapáč) a jsem za to hrozně vděčná. A myslím, že se mi to v životě dost vyplácí.

Co se vám při jízdě přihodilo?

Hodně jsem zpomalila a problém byl, že se mi to stalo na rovině, ze které se dá rozjet daleko obtížněji než z prudké pasáže. Tak jsem se snažila vrátit, ale byl to boj. Chyby dělaly všechny holky, já udělala velkou a na špatném místě. Snad se poučím, musím slalom víc trénovat. Nemám v něm takovou jistotu, protože letos jsme měli dní na snowboardu strašně málo a soustředili jsme se spíše na obří slalom, který se jede na olympiádě.

Svízelně pro vás začal celý závod, skoro jste vypadla hned v první kvalifikační jízdě. Zatrnulo vám?

Já tam úplně zastavila. Ale bojovala jsem. Nejdřív jsem si říkala, abych se vůbec dostala do druhého kola, pak zase, že druhou jízdu musím trochu nakopnout. Ale na druhou stranu nešlo tolik riskovat. Já to zaprvé moc neumím a zadruhé byl ten slalom hrozně těžký. Byl zavřený, byla tam spousta koryt a rýh a trať byla rozbitá, jak do ní vjeli i chlapi. Bylo těžké tam něco nahnat, ale ve druhé jízdě se mi podařilo zajet nejlepší čas a tím jsem se posunula do top šestnáctky.

Z kvalifikace jste postoupila jako šestá.

A pak už to bylo trochu v jiném rytmu, než jsem zvyklá, protože většinou si můžu trať vybírat já, ale tentokrát jsem se musela spoléhat na to, kam mě holky pošlou. Ale ani mi to nějak nevadilo, aspoň jsem měla o jedno rozhodnutí míň.

Proti hůře postaveným soupeřkám jste stále vybírat mohla. Proč jste volila modrou dráhu, která byla viditelně pomalejší?

Nejdřív kvůli tomu, že jsem věděla, že druhou jízdu pojedu s Julií Zoggovou, která jela v červené. Proto jsem si zvolila modrou, abych si ji předtím vyzkoušela. Trochu jsme taktizovali, ale myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Kdybych jela v červené, a pak se musela přehodit do modré, bylo by to těžší, protože ta trať je trochu jiná, je rozbitá na jiných místech. A tím, že celý den bylo strašně blbě vidět, tak bylo dobré, že jsem tu modrou trochu znala.

A zůstávala jste v ní i nadále.

Znovu jsem si mohla vybrat v semifinále s Królovou, která byla taky zvyklá na modrou, tak jsem ji přehodila do červené. A věděla jsem, že v modré pravděpodobně zůstanu až do konce, protože Mikiová celý den jezdila v červené, takže jí taky vyhovovala. Samozřejmě je lepší, když vyhraju kvalifikaci a můžu si vybírat, ale zase je dobré si někdy zkusit i tuhle možnost.

Právě vítězku Světového poháru Mikiovou jste ve čtvrtek porazila ve finále obřího slalomu. Berete ji jako největší soupeřku pro nadcházející olympijskou sezonu?

Ona byla celou zimu hodně vyrovnaná a podávala skvělé výsledky, ale rychlých holek je fakt hodně. Musím se připravit na všechny, a hlavně se musím připravovat sama a pracovat na svých chybách.

V neděli máte třicáté narozeniny. Jak je oslavíte?

Určitě v rodinném kruhu, já na oslavy moc nejsem. A myslím, že asi žádné holky, když je jim třicet, možná se jdou akorát někam ožrat. Nevím, jestli to s radostí oslaví. Spíš to jdou zapít, aby na to nemusely myslet. Ale zase když vidím Claudii Rieglerovou (51letou rakouskou snowboardistku, jež byla v závodě šestá), která to válcuje neskutečným způsobem a v každém závodě je v top deset, tak mě to hrozně motivuje. Akorát je pro každého sportovce zvláštní, když stárne, sportovcův život je totiž hrozně krátký. Tak se to budu snažit ještě chvíli užívat.

Neměla byste na závěr nějakou historku ze šampionátu?

Před druhou kvalifikační jízdou, která byla hodně důležitá vzhledem k tomu, že jsem v té první tak chybovala, jsem jela nahoru na start, a protože byla strašná mlha, tak jsem se ztratila a nemohla ho najít. Přijela jsem tam strašně pozdě, takže jsem se jen svlékla, rychle rozcvičila a jela jsem. Neměla jsem vysílačku, mobil, nic, nikdo se mnou nejel, tak jsem se tam ztratila.