Prášky na spaní, paraleny a triumf v tréninku. Už mám víc sil, těší Ledeckou

Tréninky samozřejmě závodnice nejezdí naplno a spíš si zkouší různé stopy či vybavení.

Na druhou stranu ale samozřejmě o mnohém napoví. Že sjezdařce trať sedí. Že si už nacvičila všechny pasáže.

Přesně to Ledecká při generálce na sobotní ostrý závod předvedla. Prosluněnou a zmrzlou sjezdovku prolétla s náskokem 22 setin na domácí Mirjam Puchnerovou. Trať zvládla v čase 1:42,44 minuty, což je mimochodem druhý nejlepší výkon ze všech tří tréninků. Rychlejší zde byla ve druhém testu jen právě Puchnerová, která v úterý jela ještě o čtrnáct setin rychleji.

„Když vyhrajete trénink, tak to samozřejmě přidává tlak a očekávání,“ uvědomuje si Ledecká. „Nicméně já to beru tak, že jde pořád jen o trénink. Všechny holky zkouší lyže a některé ani nemají ty závodní. Třeba ani já jsem dneska neměla závodní lyže.“

Minimálně ale to, že vám trať sedí, výkony značí?

Samozřejmě. Jde o dobré znamení, že jsem zase něco dokázala zlepšit a vyzkoušela jsem si to. Jízdu jsem si užila a zlepšila jsem pasáže, které jsem chtěla. Stejně je tam ale ještě pár věcí, na kterých musím zapracovat.

Zásadní otázka zní: Jak se cítíte?

Vzala jsem si prášky na spaní. Spinkala jsem dobře a jsem odpočatější a mám víc sil. Akorát jsem se zase probudila s knedlíkem v krku. Ale sil jsem už měla dost. Vzala jsem si dva paraleny. Mě i jízda včera při super-G dost bavila, ale pak jsem bohužel spodní pasáž měla trochu snowboardovou stopu. Uvidíme, co přinese sobotní sjezd.

Ester Ledecká odstartovala do prvního tréninku v Saalbachu.

Jaká je na trati klíčová pasáž?

Všechny jsou docela důležité. Postavili hezký sjezd. Neustále jsou na něm nějaké vlny. Je důležité být aktivní a jít s těmi vlnami, jet co nejvíc zabalená a co nejvíc čistá. Tschunti (servisman Mathis) mi určitě senzačně připraví lyže, tak se je budu snažit dohnat.

A dál?

Budu taky doufat, že hlavně Sofka (Italka Goggiaová, která v posledním tréninku upadla) je v pohodě, protože měla něco s ramenem. Taky toho má už dost. Vypadala ale, že dojela v pohodě do cíle. Ona je v tomhle dobrá a rychle se otřepe.

Se skoky jste se už popasovala?

Miluju je! Speciálně ty dva velké jsou úplně senzační. Najíždíte na ně a už víte, jaký budete mít úžasný pocit, když poletíte vzduchem. A skutečně se dost proletíte… V televizi se možná zdá, že nic, ale jde o vysoký a daleký skok. Skáčeme třeba třicet nebo čtyřicet metrů. Vždycky, jak na něj najíždím, tak se těším, těším, těším. A pak: uííí! (smích)

Vysoký let asi není úplně nejrychlejší.

To ano. Snažíte se je vždycky ztlumit. Jak jsem natěšená, tak se hlavně snažím neodrazit. Taky musím zůstat ve vzduchu kompaktní, což se mi dneska na druhém skoku nepovedlo, protože jsem se rozbalila a trošku mě to vyrotovalo. Podobně se to stalo i Sofii, ale ji to vyneslo ještě víc na patky lyží. Musím být připravená a v sobotu to zvládnout ještě lépe.

V příštím týdnu se v Saalbachu jedou ještě týmové kombinace. Nelákalo by vás si šampionát prodloužit?

Po sjezdu tu zůstanu už asi jenom jeden den, abych si odpočinula a pak pojedu na snowboard. Chtěla bych jet na lyžích na Světový pohár do Kvitfjellu, ale budu se teď snažit minimálně týden věnovat snowboardu, abych se připravovala už na další mistrovství světa (v Engadinu ke konci března). Můj plán je, že do šampionátu budu postupně přidávat snowboardu a ubírat lyží.