A to je daleko důležitější. Ledecká překonala i možný psychický blok z pádu, který ji postihl před týdnem ve švýcarské Crans Montaně. Jen vzpomeňte, jak předloni třikrát krátce po sobě upadla a pak i kvůli ztrátě sebedůvěry nepředvedla na světovém šampionátu v Aare to, co sama chtěla.

Teď je situace jiná, lepší.