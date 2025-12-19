Asi jsem holt dobrá lyžařka
Hned vám bylo jasné, že sem mistrovství světa v alpském lyžování patří. Rakousko dalo světu nejslavnější sjezd Hahnenkamm, pocházejí z něj persony jako Franz Klammer, Hermann Maier, Marcel Hirscher, Annemarie Moserová-Pröllová. Místní říkají, že se tu lidé rodí se dvěma prkny na nohou a na bílé svahy vyrážejí, dokud jim síly stačí.
Šampionát v údolí Saalbach-Hinterglemm zkrátka znamenal naprostý svátek.
Celkem ho navštívilo 175 tisíc lidí, a to jde jen o návštěvníky, kteří si koupili vstupenky na tribunu, volně podél trati se jich mačkaly další desetitisíce.
|
Potřetí Ester Ledecká! Českému sportu znovu vládne zimní královna
Už od časných hodin dlouhou ulicí k cílovému prostoru proudily davy. Ve vzduchu se mísily vůně grilovaných klobás, svařáku, skořice, jablek či tradičních císařských trhanců.
Z reproduktorů vyhrávaly tyrolské hitovky a z ochozů se linul bouřlivý řev. Hej, hej, ozývalo se jako na biatlonové střelnici, když u domácích miláčků naskakovaly zelené mezičasy. Nebo se zase areálem rozléhal zklamaný výdech: Uffff.
Při počínání Ester Ledecké ve sjezdu však byla situace odlišná.
Panovalo ticho.
Občas jen někdo uznale zaševelil.
Česká obojživelnice po trati letěla, na prvních mezičasech jela rychleji i než Američanka Breezy Johnsonová, která ten den předvedla naprosto parádní výkon. V dolní části sice Ledecká mírně ztratila a pásku protnula jako druhá, Rakušanům však bylo jasné: Pro naše závodnice bude těžké ji překonat.
Nakonec se před ni dostala jen Mirjam Puchnerová, jež brala stříbro. Ledecká zůstala na bronzovém stupínku. Domácí se dočkali. A Češka? I ta propukla v obrovský jásot.
Na trať se vydala už s číslem pět, čekání, jestli ji někdo nevystrnadí z pódiových pozic, muselo být úmorné. Když bylo konečně jasno, její tým, který vše v bundách s třemi velkými písmeny STR sledoval v cílovém prostoru, vylezl na plochu.
Gratulace, společná fotografie, slavení.
„Šampaňské vůbec nepiju, přijde mi hrozně hnusné a hořké. Ale na pódiu mi to nedá si nesrknout,“ vtipkovala Ledecká, když dorazila do mixzóny.
Nebylo divu. Na tuhle medaili se načekala nejvíc ze všech. V obou svých disciplínách už měla ve sbírce kovy z olympijských her, vítězila na Světových pohárech, ze snowboardových mistrovství světa si přivezla dva tituly a bronz. Už vyhlížela jen blyštivou odměnu z lyžařského vrcholu. Konečně jí dosáhla.
Po Šárce Strachové, slalomářské mistryni světa z Aare 2007 a majitelce celkem čtyř kovů ze světových šampionátů, se stala teprve druhou českou medailistkou na této akci.
„Asi jsem holt dobrá lyžařka,“ vyhrkla se smíchem.
Nejen lyžařka. Saalbach-Hinterglemm pro ni obnášel i test odolnosti. Rok 2025 nezačala dobře, na konci ledna předčasně odjela ze závodů v Garmisch-Partenkirchenu s bolestí zad. Během únorového vrcholu se zase budila s knedlíkem v krku, a aby virózu přibrzdila, dostávala dávky vitaminu C.
|
Vytoužený bronz! Fantastická Ledecká ve sjezdu slaví první medaili na MS
Postěžovala si taky na nedostatek sil. Když za těchto okolností vyhrála jeden ze sjezdařských tréninků a v super-G zapsala sedmé místo? Už to ji překvapilo.
„Jsem ráda, že jsem tady vůbec mohla být a že můžu takhle závodit. Myslím, že s tím, co mám za sebou, jde o dobrý výsledek,“ kývla.
Před sjezdem zašla ještě na infuzi paracetamolu, pro jistotu si vzala prášky na spaní a při rozhovoru jí posléze stále trochu odcházel hlas.
„Ráno mě ještě bolelo v krku, ale moje práce se nedá odložit. Nemůžu si říct: Tak já mistrovství světa pojedu za týden, až se budu cítit líp. Takže jsme udělali, co se dalo,“ vyburcovala se.
Vyšlo jí to. Byť krátce po jízdě už hledala chyby a napočítala jich hned padesát. „Ale závodní jízdy jsou takové trošičku chaotičtější,“ uznala nakonec.
Hlavní bylo, že kopec sjela pekelně rychle.
Vetřelkyně sebrala zlato
Když jsem po poněkud divoké jízdě mikrobusem, s nímž jsme na uzoučké cestě plné ostrých zatáček několikrát zastavili u krajnice, aby mohlo projet auto v protisměru, konečně vystoupil, musel jsem přimhouřit oči. Ze všech stran na mě totiž shlížely zasněžené svahy hor, které odrážely paprsky slunce tak silně, až se na ně nešlo koukat přímo.
Což byla škoda, protože azurová obloha ukázala kopce nad Svatým Mořicem v plné březnové kráse.
Jednu ze sjezdovek obsadily modrá a červená dráha, v nichž se snowboardistky utkávaly v rámci mistrovství světa. A byla to paráda!
Z cílového prostoru jsem sice nedohlédl až nahoru na start, ale jak závodnice postupně ukrajovaly branky, všímal jsem si detailů.
Jak ostře musí ty odvážlivkyně zatáčet, aby se stanovenou trasou zvládly proplést, jak prkno ryje do sněhu brázdu, až je slyšet zvuk námahy materiálu…
Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa.
ŠVUH. ŠVUH. ŠVUH.
Pravidelný rytmus oblouků působil až hypnoticky. Ale jak se blížil konec jízdy, přehlušilo ho napětí. Povzbuzování členů týmu, jásot diváků, dumání nad výsledkem.
Konfrontace dvou závodnic v paralelních drahách mi přišla na sledování zajímavější a dramatičtější než sjezdové lyžování, v němž je každá reprezentantka na svahu sama a rozhodne až čas v cíli.
Tady jste většinou na první pohled poznali, jestli má navrch červená, nebo modrá.
|
Jedna zima, dvě medaile z MS. Ledecká má historický zápis, na snowboardu slaví zlato
Nicméně i když se zdálo, že výsledek je dlouho dopředu jasný, mohl jím ještě zatřást nečekaný pád klidně i v poslední brance.
Zkrátka – tento sport jsem viděl naživo poprvé a hned mě zaujal.
Kdybyste do švýcarského střediska dorazili jen s informací, že jednou ze závodnic je jistá Ester Ledecká, ani byste pro její identifikování nemuseli sledovat obrazovky s výsledky či poslouchat hlasatele.
Stačilo se jen dívat, kdo je na svahu nejrychlejší.
Češka si v paralelním obřím slalomu podmanila kvalifikaci v obou dráhách a dominovala i ve všech vyřazovacích jízdách včetně finálové. S lehkostí brala zlato.
Jednoduše se tratí řítila rychleji než ostatní. Nebojácně projížděla těsně kolem branek co nejpřímější trasou rovnou dolů.
Na snowboardovém mistrovství světa se přitom představila po dlouhých osmi letech. Jasně triumfovala navzdory tomu, že na prkně před závodem stihla pouze čtyři tréninkové dny.
„Soupeřek mi líto není, vždyť měly na snowboardu celou sezonu,“ odpověděla s úsměvem na otázku, zda nemá výčitky, že specialistkám na jedno prkno vtrhla jako vetřelkyně do revíru a vyfoukla jim nejcennější kov. O dva dny později pak přidala ještě stříbro z neolympijského obřího slalomu.
|
Ester pro mě má vždycky překvapení. Kouč Ledecké vysvětluje její dominanci
O její dojmy se po obou kláních zajímali také zahraniční žurnalisté, až se kolem ní utvořil tak těsný hlouček, že jsem musel ruku s diktafonem pořádně natáhnout, abych v okolním ruchu zachytil její vyjádření. Potvrdilo se, že Ledecká je celebritou, i když teď zrovna zápolila v méně prestižním ze svých dvou sportů.
Byla spokojená, že už poněkolikáté ukázala, jak zvládá unikátní přepínání mezi dvěma sporty. Ale vzhledem k tomu, že o této její super schopnosti se ví už od olympijských her v Pchjongčchangu 2018, žádný velký šok už to nevyvolává.
Spíš kolem ní panuje úžas.
Stala se první závodnicí v historii, která v jedné zimě ukořistila medaili na dvou různých světových šampionátech!
Oba sporty sice provozuje na sněhu, ale tím podobnosti končí.
Její fyzioterapeut Ladislav Polášek přeskakování mezi snowboardem a lyžemi okomentoval slovy: „Ve většině věcí jsou tyhle sporty úplně jiné. Jako byste srovnávali tenis s ping-pongem. Pohyb je odlišný, tělo si na něj musí zvyknout.“
A vzhledem k tomu, že sám stolní tenis dobře znám, tak vím, jak bláhová je představa, že by někdo v tomto sportu vyhrál mistrovství světa jen měsíc a půl poté, co by postoupil do semifinále tenisového grandslamu.
Proto je Ledecká zaslouženě královnou sportovního roku 2025.