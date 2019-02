První triumf pro Venierovou. Ledecká ve sjezdu v Ga-Pa nebodovala

Oblíbený kopec, skvělá sjezdařská forma.



Zdálo se, že Ester Ledecká má optimální podmínky k tomu, aby si zajela v „downhillu“ svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Nestalo se, jejím maximem zůstává loňské sedmé místo z kanadského Lake Louise, minulý týden pak byla v Cortině D’Ampezzo osmá.



Ledecké tentokrát závod nevyšel.

Ač výtečně odstartovala a na prvním mezičase vedla o setinu, skončila čtyřiatřicátá. Porazila jen jednu soupeřku, která dojela do cíle. Osudová chyba přišla v pasáži zvané Eishang, kde v jedné z bran výrazně zahranila jednou lyží, ztratila rychlost a nabrala rozhodující ztrátu. Ta poté kynula až do cíle. „Od té chyby už byla celá jízda špatně,“ hodnotil to Ledecké trenér Tomáš Bank pro Českou televizi.



Sjezd v Ga-Pa online ze závodu

Proč se třiadvacetiletá Češka dostala na sjezdovce Kandahar do problémů? „Myslím si, že to bylo v materiálu, v lyžích. Jakmile zatáčela doleva, měla problém,“ spekuloval Bank. Zdravotně je podle něj Ledecká v pořádku, tam zádrhel být nemohl.



Dvojnásobná olympijská vítězka nezavázala na výtečný výkon z italského střediska z minulé neděle. Komu se to naopak povedlo, je Venierová.

Venierová si ještě do minulého týdne ve Světovém poháru dojela pro stupně vítězů pokaždé jen v super-G (dvakrát), jenže v Cortině D’Ampezzo ve sjezdu prorazila a v Ga-Pa to jedině potvrdila.

Na trať se se startovním číslem jedenáct vydala právě po Ledecké a postarala se o senzaci. Když se Venierová spustila ze svahu, vedoucí pozici držela Goggiová. Sjezdařská fenoménka, držitelka několika cenných kovů z této královské disciplíny.



Venierová byla dokonalá ve spodní části trati. Poté co prolétla Eishang, zúročila nabranou rychlost a odsunula hvězdnou soupeřku na druhé místo.



Následně se očekával velký souboj Rakušanek. Venierovou ale nedokázala ohrozit ani Ramona Siebenhoferová, ani vedoucí žena Světového poháru ve sjezdu Nicole Schmidhoferová. Pětadvacetiletá závodnice se tak dočkala svého prvního vavřínu, druhá zůstala Gioggiová, třetí flek obsadila k radosti domácího publika Němka Kira Weidleová. Čtvrtá byla Švýcarka Corinne Suterová, nejrychlejší žena v trénincích.

Super-G bez cíle Ledecká superobří slalom v Ga-Pa nedokončila

Závod nejelo z bezpečnostních důvodů posledních deset lyžařek a doprovázelo ho množství pádů. Jako poslední skončila na zledovatělé trati Italka Federica Sosiová. Nikdo další už na svah nevyrazil.

Ledecká si i přes slabší umístění zachovala své nadšení a už pokukuje po světovém šampionátu ve švédském Äre.



„Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, vyzkoušet si to. Je to další zkušenost, další odjeté závody. Teď už se těším do Are. Mám před sebou dva dny volna, pak už se tam přesunu a budu trénovat. Snad stihnu kromě rychlostních disciplín potrénovat i slalom,“ vzkázala přes agenturu Sport Invest.



Na mistrovství světa plánuje unikátní „obojživelnice“ jet super-G, superkombinaci a sjezd. Lyžařské MS upřednostnila před tím snowboardovým. „Dávalo mi to větší smysl,“ vysvětlovala své rozhodnutí.