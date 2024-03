Elita s Ledeckou musí znovu počítat. Ještě povedený sjezd, přeje expertka Křížová

Sobotní čtvrté místo v super-G bylo jen předkrmem. V neděli ve stejné disciplíně dojela třetí a poprvé po dvou letech si mohla vychutnat ceremoniál na stupních vítězek s hvězdami současného lyžování: Italkou Federicou Brignoneovou a Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

„Senzační výsledek,“ zářila Ledecká. Její radost ještě umocnil fakt, že se na pódium dostala v závodě, který obrovsky komplikovalo počasí.

Nedělní super-G zahalila mlha, místy byla tak hustá, že se v televizních záběrech lyžařky objevovaly a zase mizely.

„V těchto podmínkách je důležité, jak dovedou závodnice vnímat podložku pod sebou. Snížená viditelnost posouvá těžiště trochu dozadu, což je pro techniku mnohem náročnější, protože pro čistý a dobře zahájený oblouk musí být těžiště vepředu. Potom už záleží jen na tom, kdo má jak velkou odvahu,“ popisovala pro MF DNES bývalá závodnice Klára Křížová.

Nebojácnost ukázala Ledecká ve střední pasáži, kdy jen mírně ztratila, byť jela v husté mlze: „V duchu jsem si říkala, že až dojedu, závod zase přeruší.“

Ester Ledecká v cíli super-G během Světového poháru v Kvitfjellu.

Stalo se tak jen o chvíli později, ten den už počtvrté. „Pauza je vždycky nepříjemná, možná ještě horší může být čekání, když před vámi někdo spadne. Navíc musíte počítat s tím, že nebudete mít ideální podmínky,“ přibližovala Křížová.

I proto se před startem všechny lyžařky udržovaly rozehřáté a zároveň koncentrované. Pobíhaly, poskakovaly, dřepovaly a protahovaly se. Mezi závodnicemi, které neustávaly v pohybu, byla dlouho i Ledecká, která měla na kombinéze číslo 19. Na start ale dorazila ještě před tím, než se na sjezdovku vrhla první závodnice.

„Netušila jsem, že budeme čekat tak dlouho,“ povzdechla si. „Chtěla jsem se podívat, jak pojedou první, a nakonec jsem tam stála skoro dvě hodiny.“

Jury se musela vypořádat s proměnlivou situací. Když se viditelnost na chvíli zlepšila, posílali pořadatelé závodnice na trať v kratších intervalech. Po třech pauzách přišla řada na Češku, která neskrývala vysoké cíle. Už v sobotu hlásila: „I přes zlepšení cítím, že mám pořád nějaké rezervy.“ Přitom první super-G v Kvitfjellu odjela skvěle, brala čtvrté místo a na pódium ztratila jen 16 setin.

„Takové nastavení je správné, vždyť i vítězka chce být v dalším závodě lepší,“ zhodnotila Křížová.

Klára Křížová

Útok na nejvyšší příčky Ledecké vyšel. Když projela cílem a na obrazovce spatřila číslo tři, na tváři ukázala skromný úsměv. Věděla, že ještě není nic jisté.

Pokud by totiž do závodu nezasáhla aspoň třicítka sjezdařek, výsledky by se podle pravidel nepočítaly. Nakonec ze startovní buňky vyrazilo 41 lyžařek. „Jsem moc ráda, že to pořadatelé dotáhli, protože situace nebyla vůbec jednoduchá,“ chválila Ledecká.

A tak se mohla uchýlit k pozitivnímu hodnocení víkendu: „Myslím, že jsem v těch dvou závodech ukázala, že pořád umím lyžovat rychle.“ Potvrdila také, že osmé místo ze super-G v Crans Montaně nebylo ojedinělým výstřelkem. S větší závodní praxí zkrátka může pomýšlet na pódiová umístění.

Samozřejmě se musí přidat i pevné zdraví. Během letošní zimy dlouho bojovala s virózou, která ji výrazně oslabila organismus.

Ester Ledecká bojuje v super-G během Světového poháru v Kvitfjellu.

„V podstatě jsme se před každým závodem rozhodovali, jestli tu jízdu zvládnu odjet, jestli to má vůbec smysl,“ přiznala.

Teď už je fit a zase se zvesela prohání po kopcích. „Každá jízda je teď pro mě hrozně důležitá, protože jen tak se naučím nové věci,“ má jasno. Naposledy své dovednosti předvede za 14 dní během finále Světového poháru v rakouském Saalbachu. „Držím jí pěsti, aby zajela ještě dobrý výsledek i ve sjezdu. Po těchto dvou závodech si určitě mnohem víc věří i v super-G, takže může znovu útočit na bednu,“ uzavřela Křížová.