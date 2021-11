Návrat do oblíbeného Lake Louise. Stojím ale nohama na zemi, říká Ledecká

V letošní sezoně se Ledecká zatím představila jen v rakouském Söldenu, kde v obřím slalomu nepostoupila do druhého kola.

Tentokrát jsou od ní očekávání větší. Jak by také ne, vždyť se blíží starty v jejích parádních disciplínách.

Světový pohár se přeorientovává z krátkých lyží na ty dlouhé a závodnice čekají v Kanadě první sjezdy a super-G v sezoně.

A Ledecká se už těší.

„Lyžařská a snowboardová sezona je strašně krátká, takže to čekání na závody je vždycky nekonečný,“ líčila šestadvacetiletá Češka pro agenturu, která ji zastupuje. „Ale já se nikdy nenudím, v létě jsem hodně surfovala a na podzim trénovala na ledovcích v Evropě, pracovala jsem na diplomce a tak.“

Nejprve musí rozjezdit lyže

Nenudila se ani po závodech v Söldenu. Zastávky Světového poháru, které se jely v točivých disciplínách, sice vynechávala, hodiny a hodiny však strávila tréninkem.

SKOK. Ester Ledecká v kombinaci na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo.

Stejně jako v předešlých sezonách lyžařskou přípravu kombinuje se snowboardem. „Vždycky trénuju 50 na 50 snowboard s lyžemi,“ přibližuje. S blížícím se startem v Lake Louise se ale pochopitelně začala více soustředit na lyže.

„Měla jsem teď po osmi měsících možnost pár dní trénovat rychlostky v Copper Mountain, tak jsem otestovala lyže, lyžáky a bylo prima se projet větší rychlostí,“ těšilo ji.

Právě testování lyží jí zabralo hodně času. Třeba na super-G má jeden pár, který jí sedí, k němu by ale potřebovala další. Co se týká těch na sjezd, tak si zatím není moc jistá.

„Uvidíme… Ještě nebyly mockrát na sněhu, takže se musí ještě trochu rozjezdit. V tomto ohledu jsou vždycky ty první závody v uvozovkách testovací,“ povídala.

Stojí nohama na zemi

Přímo v Lake Louise zatím moc příležitostí k tréninku neměla. Kanadské středisko totiž v minulých dnech zasypal sníh, kvůli kterému museli pořadatelé zrušit závody mužů.

Program v Lake Louise Pátek: 20.30 sjezd

Sobota: 20.30 sjezd

Neděle: 18.30 super-G Od úterý do čtvrtka jsou na programu tréninky sjezdu.

„Takže se teď pokoušejí připravit trať,“ popisovala z místa.

S očekáváním proto vyhlíží, jak bude vypadat finální podoba sjezdu. A také sleduje předpověď počasí a doufá, že bude hezky.

„Má prý ale hodně mrznout, čeká se nějakých 25 stupňů pod nulou, tak uvidíme,“ říkala. „Nemám moc ráda, když je mi zima. A to i přesto, že jsem Ledecká (směje se).“

Uklidňovat by ji mohlo vědomí, že svah v Lake Louise moc dobře zná. A ví, že se jí na něm daří. Vždyť před dvěma lety zde vyhrála sjezd a další den byla čtvrtá.

To si však nepřipouští.

„Každý závod je jiný. Nikdy nemám velká očekávání. Přistupuju ke každému závodu stejně svědomitě a snažím se všechno to, co jsem natrénovala, předvést v závodě. Nemůžu pro to udělat víc,“ vyprávěla. „Mezi prvními dvaceti závodnicemi je jen minimální rozdíl ve výkonnosti, změřitelný na setiny, desetiny sekundy.“

PRVNÍ. Ester Ledecká (uprostřed) se raduje z vítězství ve sjezdu v Lake Louise, druhá skončila Švýcarka Corinne Suterová (vlevo), třetí příčku obsadila Rakušanka Stephanie Venierová.

Když proto vyjmenovávala největší favoritky v rychlostních disciplínách, neřekla jen jedno jméno. Ale celý zástup.

„Špička bude asi vyrovnaná. Rychlá je Sofia (Goggiová), Corinne (Suterová), Lara (Gutová-Behramiová), dobře teď jezdí Marie Michele Gagnonová, Ilka Štuhecová a samozřejmě Mikaela (Shiffrinová),“ vyjmenovávala.

Bude do této společnosti patřit i ona?

„Byla bych moc ráda, kdybych občas překvapila i já, ale stojím nohama na zemi,“ povídala. „Dělám outdoorové sporty, kde záleží na spoustě věcí, které se musejí potkat, aby všechno klaplo.“

A že ví, jak na to, už v minulosti mnohokrát dokázala.