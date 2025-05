Rekord Neumannové dorovnaný. Dnes je den Královen bílé stopy, smála se Ledecká

„Vím, že to je jen anketa a neměří se na setiny nebo počet salt ve vzduchu. I tak bych ale ráda poděkovala všem těm, kteří pro mě hlasovali. Vážím si toho,“ vzkázala třicetiletá zimní obojživelnice, která předčila druhého sjezdaře Jana Zabystřana a třetí běžkyni Kateřinu Janatovou.

2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2024 a nyní i rok 2025.

Ledecká se sedmým triumfem dotáhla na rekordmanku ankety běžkyni Kateřinu Neumannovou, která s přestávkami vládla českým zimním reprezentantům mezi léty 1992 a 2007.

„Samozřejmě mi dělá radost, že se Ester daří prosazovat se na světových soutěžích,“ prohlásila Neumannová, která mohla mít triumfů ještě víc, v letech 1994–1999 se anketa nevyhlašovala. „Vůbec mi nevadí, že se na mě dotáhla. Přeju jí to a myslím, že to nemusí být její poslední korunka.“

Ledecká byla za uplynulou sezonu jasnou adeptkou na triumf.

Na lyžích doplnila svou sbírku o chybějící medaili z mistrovství světa. V únoru byla v rakouském Saalbachu-Hinterglemmu bronzová ve sjezdu.

Ester Ledecká slaví na pódiu bronzovou medaili z mistrovství světa ve sjezdu.

V březnu na prkně na světovém šampionátu ve Svatém Mořici oslavila zlato v paralelním obřím slalomu a stříbro v paralelním slalomu.

Jako první člověk v historii dokázala v zimě vybojovat dvě medaile na dvou různých šampionátech!

„Myslím, že nám to docela vyšlo,“ ohlížela se Ledecká s úsměvem v úterý na tiskové konferenci. „Museli jsme sice překonat pár překážek, byla jsem i dost nemocná. Je samozřejmě i spousta věcí, na kterých musíme zapracovat, ale celkově jsem spokojená. Docela dobrý!“

Uplynulou sezonu zahájila v listopadu na snowboardu v čínském Mylinu, kde v rámci Světového poháru vyhrála paralelní obří slalom a ve slalomu byla čtvrtá.

„To se povedlo. I čtvrté místo je na slalom dobré. Pak jsme jeli na lyže do Ameriky. A pak? Už si to vůbec nepamatuju, jako kdyby šlo o tři sezony nazpátek. Prostě jsme to pěkně rozjeli,“ smála se.

V lyžařském elitním seriálu do únorového mistrovství světa čtyřikrát skončila v první desítce, v rakouském St. Antonu si dokonce ve sjezdu vyjela třetí místo.

„Na lyžařském šampionátu to bylo skvělé. Jen mě tam chytla nějaká virózka,“ vzpomínala. „Řešili jsme ji s doktorem z německého týmu a pak i s českým. Dávali mi infuze céčka, zkrátka to, co jsem mohla kvůli dopingovým kontrolám přijmout. Museli jsme si dávat pozor, abychom do těla nedostali, co se nemá. Jsem ráda, že jsem medaili urvala. Navíc to bylo napínavé. Startovala jsem dost brzy, za mnou jely skvělé závodnice. Vlastně až do čísla třicet, kdy jela Emma Aicherová, nebylo nic jistého. Fanoušci se měli určitě na co koukat.“

Po lyžařském vrcholu přidala ve Světovém poháru ještě tři umístění mezi deseti nejlepšími, v té době už ale spíš vyhlížela další světový šampionát – na snowboardu. „Měli jsme to naplánované tak, že do mistrovství na lyžích se budu soustředit na ně. Pak jsem ještě jela Kvitfjell a La Thuile, ale to už jsem na nich moc netrénovala. Do La Thuile jsem ani moc nechtěla, jenže když jsem viděla Franzův výraz…,“ smála se s odkazem na Franze Gampera, který ji spolu s Tomášem Bankem trénuje.

Na přehození na snowboard měla jen pár dní. Stačilo jí to. Na vrcholu na prkně si naprosto podmanila paralelní obří slalom. Konkurenci neměla v kvalifikaci ani ve finálových jízdách.

„Vůbec jsem přitom nevěděla, co mám čekat,“ ohlížela se na tiskové konferenci v úterý. „S holkami jsem se srovnávala naposledy v listopadu. Až kvalifikace prozradila, že by to mohlo být dobré. Pak už jsem byla víc v klidu a jezdila si to svoje. Nedívala jsem se s kým jedu. Vždycky mi kluci nahoře řekli: Jedeš s touto. A já: Tak jo, dobře.“

Ester Ledecká se stříbrnou medailí ze snowboardového paralelního slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici

Zisku stříbra v paralelním slalomu o pár dní později předcházely dramatičtější momenty. Vždyť v kvalifikaci vyjela z trati a už nevěřila, že postoupí dál.

„Seděla jsem dole pod kopcem. Říkala si: Tak, a hotovo, zítra máš narozky, tak je aspoň doma oslavíš. Přišel za mnou i Justin (Reiter, snowboardový trenér) a říkal: To je blbé, co? Bylo, nechtěla jsem sezonu končit takovou špatnou jízdou. Mám to tak nastavené už odmalička. Říkám si, že když jsem si za závody zaplatila, tak ať se aspoň pořádně svezu.“

Nakonec se přece jen svezla i ve slalomu víckrát. I přes velkou chybu postoupila z kvalifikace. A druhý den to dotáhla až do velkého finále a ke stříbru. „I když nakonec jsem špatnou jízdou končila, ve finále jsem spadla,“ vyčetla si s úsměvem.

O jejím triumfu na českém slavnostním večeru o dva měsíce později nicméně nemohlo být pochyb.

„Kateřině se omlouvám, že se s ní tlačím na trůnu. Přeji jí hodně zdraví a lásky,“ dodala Ledecká s úsměvem. „Dosáhnout tolika sportovních úspěchů jako ona jsem si vždycky přála a to, že nám bude někdo přepočítávat korunky, by mě ve snu nenapadlo. Asi se mnou souhlasíte, že dnes je den, který můžu prohlásit za den Královen bílé stopy.“