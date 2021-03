Byla to suprová sezona, říká Bank. Ester můžou porážet jen největší hvězdy

„Je to tady chaos,“ líčil pro ČTK kouč Tomáš Bank.



Kvůli přívalům sněhu se nejel ani jeden trénink sjezdu v Lenzerheide a mlha ve čtvrtek zhatila i start superobřího slalomu.

„Nevím, jestli tady mají málo lidí, ale zrovna teď je tady krásně a dalo by se jet. Těch dvacet čtyři holek by to stihlo,“ myslí si kouč české hvězdy.

Jury ale rozhodla jinak, a tak sezona české lyžařky oficiálně skončila.

„A byla to sezona suprová,“ řekl Bank, když se ohlédl za posledními měsíci se svou svěřenkyní.

Celkem osmkrát se Ledecká vešla ve Světovém poháru do elitní desítky.

Triumfovala ve Val d´Isere, druhá byla v Crans Montaně. Přestože kvůli nabitému programu a přechodu na snowboard nejela všechny závody, skončila osmá v hodnocení sjezdu a pátá v hodnocení super-G.

Ester Ledecká pózuje s trofejí pro vítězku super-G ve Val d’Isere.

A na mistrovství světa v italské Cortině d´Ampezzo jí medaile unikla nejtěsnějším možným způsobem. Jednou byla čtvrtá o šest setin, podruhé o sedm.

Zlepšila techniku, usadila se mezi elitou, i proto má podle kouče Banka jen pár největších hvězd alpského lyžování šanci českou šampionku v rychlostních disciplínách porážet.

Tomáš Bank

Za zlepšenou technikou přitom nestojí nic jiného než současná koronavirová pandemie, která Ledecké dovolila v dubnu a květnu v klidu trénovat.

„Nemuseli jsme improvizovat, jak to děláme skoro pořád. Střídání lyží a snowboardu klade velký nárok na čas a my pak potřebujeme mít strašné štěstí, aby vše klaplo. Když je Ester nemocná, zraněná, nebo je špatný počasí, tak je to pak blbý. Ale kvůli covidu jsme měli spoustu času, tak jsme to loni v dubnu a květnu natrénovali,“ líčil Bank.

Ani právě skončená sezona nebyla úplně bezproblémová.

První zdravotní trable přišly v prosinci těsně před jejím triumfem ve Val d´Isere. O měsíc později česká lyžařka ošklivě upadla při sjezdu v Crans Montaně, ale hned den nato už zase se sešitým rtem a bolavým tělem stála na startu.

„Je tak dobrá, že dokáže problémy překonat. Ne všechno bylo v zimě ideální, řešili jsme různé věci, ale snad se poučíme a budeme v příští sezoně ještě lepší,“ doufá Bank.

U sjezdu a super-G přitom její úspěchy na lyžích nemusí skončit.

Už dlouho se netají tím, že by ráda jezdila více i obří slalom, což se ale často neslučuje s pendlováním mezi snowboardem a lyžemi.

Že na něj má rovněž talent, ukázala dvacátým místem na startu Světového poháru v Söldenu.

„A to navíc není její kopec, mohla by v něm být lepší,“ říká Bank, který by rád obří slalom zařadil mezi disciplíny, které bude Ledecká objíždět, co nejdříve. „Pořád ale jezdí snowboard, což nejde stíhat. Na druhou stranu chápu, že se toho nechce vzdát, když je v tom tak dobrá.“

Navíc, už za rok se v Pekingu konají olympijské hry, kde bude dvě zlata ze dvou různých sportů obhajovat.

A nikde není napsáno, že je obhájit nemůže.

Vždyť na lyžích za ty čtyři roky ušla dlouhou cestu mezi absolutní elitu.

„Má všechny předpoklady, aby mohla útočit na nejvyšší příčky. A myslím, že reálně je mezi první čtyřkou. Když se podívám na to, jak ostatní lyžujou, tak je tam jenom pár holek lepších. Porazit ji můžou jen úplný hvězdy, když pojede normálně,“ má jasno Bank.

Sezona Světového poháru sice pro Ledeckou skončila, odpočívat ale nehodlá.

Možná se vydá na nějaké menší závody a když ne, určitě bude se svým týmem dál v zahraničí na horách, kde má v plánu trénovat.

„Je potřeba využít dobrých podmínek, jezdit sjezdy a super-G, testovat boty a lyže a později na horším sněhu jezdit obřáky,“ má v plánu Bank.