Odpočinek podle Ledecké? Formule i windsurfing. Jinak ji ale čeká dřina

Když se představila na snowboardu, tradičně jen těžko hledala konkurenci. V Cortině na něm vyhrála závod Světového poháru a v Pekingu obhájila olympijské zlato.

I na lyžích si vedla výtečně. V Crans Montaně opanovala sjezd, o den později byla na stejném místě druhá a v Cortině vybojovala i jedno třetí místo. V celkovém hodnocení nejrychlejší disciplíny pak obsadila třetí příčku.

„Je hrozně těžké hodnotit sezonu v jejím průběhu. Jak je člověk rozběhlý, tak neustále kouká jen na závod, který je před ním,“ líčila sedmadvacetiletá Češka. „Takže jsem ráda, že jsem teď měla čas si to trochu projet. A musím říct, že jsem šťastná, jak jsme to s týmem zvládli.“

I proto po konci Světového poháru ani nechtěla končit. Když se jí tak dařilo, proč by nepokračovala dál, že?

Zlatá olympijská vítězka Ester Ledecká během květinového ceremoniálu v Pekingu 2022. (8. února 2022)

Chtěla si najít nějaké menší závody. Potom jí do oka padla exhibice v Courchevelu, kde by si mohla zajezdit třeba s Alexisem Pinturaultem. Jenže kvůli nemoci její plány nevyšly.

Místo dalšího pokračování si tak dala krátké volno. „Byla jsem v Londýně, kde jsem si trochu odpočinula. Pak jsme měli testování lyží,“ vyjmenovávala. „Nechci říct, že jsem se flákala, ale měla jsem takový volnější režim.“

Čeká ji hledání lyží

Právě na testování lyží se chce v nadcházejících měsících hodně zaměřit. Uvědomuje si, že jestli někde má rezervy, je to právě v materiálu.

V úvodu posledního ročníku si stěžovala: Lyže na super-G máme super, ty na sjezd ale musíme ještě hledat. Nakonec rychlé páry našla, nebylo jich ale tolik, kolik by potřebovala, a proto ke konci ročníku musela znovu volit ty pomalejší.

„A je hrozně těžké přijmout fakt, že si musím vzít třeba ty druhé nejrychlejší, protože ty první jsou spálené. I ty druhé jsou rychlé, ale je jasné, že člověk chce jezdit jen na tom nejlepším,“ vysvětloval kouč Tomáš Bank.

Kromě testování ji samozřejmě čeká i série soustředění. Mimo vyhlášené evropské destinace odjede i do Chile, do Spojených států. A sponzor Red Bull by ji měl rovněž zajistit speciální svah se skoky, na které se také potřebuje zaměřit.

„Trošku se v nich přetáčí. Má takový reflex, že se jí pravé rameno otočí dozadu, což ji rozhodí a pak se pomaleji dostává do sjezdového postoje,“ popisuje Bank.

Formule i windsurfing

Pochopitelně pro ni následující měsíce nebudou jen o tréninku. Po náročné sezoně si chce i odpočinout a užít si něco trochu jiného než jen zimu a sníh.

Na květen třeba dostala od Red Bullu pozvání na závody formule 1 do Monaka.

„Budu fandit Verstappenovi, to je jasné,“ ohlásila. „Formule 1 se mi líbí, na Netflixu třeba sleduju seriál z jejího prostředí. Přijde mi, že ten svět je podobný tomu našemu. Oni teda riskují mnohem víc, v obou ale hodně záleží na materiálu a technologiích.“

Potom se také bude věnovat svému oblíbenému windsurfingu. Dokonce by si na něm mohla i zkusit první větší klání.

„Lákají mě na vyhlášený závod v zátoce Le Défi. Nejsem moc rozježděná, tak uvidím, jak to půjde,“ zamýšlela se. Načež se rozesmála: „Ale stejně pojedu na krev. Buď vyhraju, nebo zemřu. Jsem ochotná na oceánu položit život.“

Mimo příjemné záliby ji čekají i studijní povinnosti. Ledecká chodí na Vysokou školu finanční a správní, na níž se chystá dokončit magisterské studium.

„Měla bych dokončovat poslední ročník, pak mě čeká diplomka, státnice. Uvidíme, jak to půjde. Mám v plánu to nějak dokopat. Zatím si to pomalu odškrtávám, tak snad to půjde,“ povídala a prozradila, že pro diplomku má téma branding sportovce.

Tým bez větších změn. Snad

Pro další sezonu je pro ni dobrou zprávou, že její podpůrný tým by nemusel doznat takových změn, jak se zprvu zdálo. „Je ale samozřejmě jaro a spoustu se toho ještě řeší,“ uvědomuje si sportovní obojživelnice.

Partu, která se jí stará o tělo a vybavení, si Ledecká pochvaluje a nikdy neopomene zmínit, že bez nich by toho tolik nedokázala.

Právě nad budoucností jednoho z členů se ale vznášela nejistota. Fyzioterapeut Michal Lešák dal po sezoně na sociální sítě fotografii s Ledeckou, připojil k ní výčet úspěchů a připsal: „Díky“.

Ihned se začalo spekulovat, jestli to znamená jeho konec. Češka to ale nyní upřesnila: „Možná to vyznělo, že končí, ale je to tak, že se domlouváme na režimu, jak by mohl pokračovat. Snad se mnou objede větší část sezony. Fyzioterapeut je nejvytíženější člověk týmu, takže možná přiberu ještě jednoho, ale budu se to snažit uhrát tak, aby se mnou Méďa částečně zůstal.“

Ester Ledecká ve sjezdu v Courchevelu.

Jiné nabídky řešil v průběhu sezony i kouč Bank, nakonec by však měl zůstat.

„V průběhu sezony jsou samozřejmě různé krizové situace, kdy člověk říká, že třeba skončí… Ale mě to s Ester baví, je s ní super práce, finančně to také není špatné a i když byly nějaké vážné nabídky, tak to nakonec vypadá, že zůstanu,“ sdělil.

I to je jeden z důvodů, proč Ledecká věří, že se v další sezoně bude ještě zlepšovat.

„Chci být zase o kousek lepší, než jsem byla doposud,“ vyhlíží.

A zatím si cíle zpravidla splnila.