Opět šestá. Podávám vyrovnané výkony, to je pro mě nejvíc, těší Ledeckou

Přestože tým české lyžařky věřil v ještě lepší umístění, sama Ledecká byla s šestou pozicí spokojená. Ostatně v našlapané výsledkové listině rozhodovaly naprosté drobnosti.

Sedmá Italka Brignoneová zůstala pozadu o pouhou setinu sekundy. Osmá Francouzka Worleyová o další čtyři.

Především ale Ledecká druhým šestým místem v super-G po sobě znovu potvrdila, že se jí v letošní sezoně daří velmi dobré výsledky zajíždět stabilně.

„Je to pro mě to nejvíc, co může být, protože držím kontakt se špičkou,“ pravila Češka prostřednictvím agentury, která ji zastupuje.

O čem dále Ester Ledecká hovořila

O vlastním výkonu: „Myslím, že jízda byla dobrá. Pár chyb jsem samozřejmě udělala, ale zase jsem si opravila některé jiné z minulé jízdy. Hlavně mě to strašně bavilo. Měla jsem krásnou pistu (stopu), bylo to fajn.“

O problémech s helmou na startu: „Vznikly nějaké dohady ohledně mé helmy. Hloupé to bylo proto, že se tak stalo těsně před tím, než jsem měla startovat. Ale nechali mě jet, nediskvalifikovali mě, takže všechno dobře dopadlo. To je důležité.“

O jízdě vítězky Lary Gutové-Behramiové: „Lara opět zajela fantastickou jízdu. Těším se, až se na ni znova v klidu podívám a poučím se z ní.“



O celkovém hodnocení Světového poháru: „Jsem ráda, že se mi teď daří podávat vyrovnané výkony. To je podstatné. Pořád se posouvám dopředu a už jsem tak nějak mezi ostatními ve špičce.“