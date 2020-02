Škoda, že tu nejedeme ještě potřetí, mrzí Ledeckou po zlepšení

dnes 15:58

V pátek jedenácté místo, o den později páté. Jak by asi Ester Ledecká dopadla, kdyby ve švýcarské Crans Montaně absolvovala ještě jeden sjezd? „Bylo to každou jízdou lepší, jen škoda, že tu nejedeme ještě potřetí, aby to mohlo být ještě lepší,“ posteskla si česká lyžařka a druhá žena hodnocení disciplíny.

O čem ještě pro svou zastupující agenturu po páté příčce hovořila? SP v Crans Montaně páteční sjezd

sobotní sjezd O stupních vítězů, na které jí chybělo 34 setin:

„Zajela jsem maximum, na co jsem v tu chvíli měla. A nejezdím proti nějakým ořezávátkám, jsou to nejlepší holky na světě.“ O poučení z analýzy jízdy Švýcarky Gutové-Behramiové, která oba závody vyhrála:

„Docela jsem se jí inspirovala a stáhla jsem ji o vteřinu oproti prvnímu závodu, takže mám radost. Jsem ráda, že mohu inspiraci hledat u takto skvělé lyžařky.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii O náskoku 155 bodů Švýcarky Suterové v hodnocení sjezdu:

„Glóbus už má v kapse. Respektive do kapsy se nevejde, tak si ho odnesla v kufříku. Nikdo už jí nemůže předjet, protože se jede jen jeden závod.“ O nedělní kombinaci:

„Na ni se strašně těším. Mohu čerpat z říjnových tréninků slalomu na Kaunertale, teď k těm čtyřem dnům přibyl další. Udělám maximum, abych zajela co nejlepší výsledek.“