V Beaver Creeku se Čechům daří. Jsem hrdá, že jsem tu jela, říkala Ledecká

Minulý víkend se zde zaskvěl Jan Zabystřan. Suverénně si zde vylepšil svá maxima ve Světovém poháru. Ve sjezdu byl jedenáctý, v super-G dvanáctý.

„Fantazie. Jsem rád, že to po trénincích a letní dřině vyšlo,“ rozplýval se.

O týden později se v Americe zase předvedla ve skvělé formě Ester Ledecká, jenž ve sjezdu dojela šestá.

„Super, jsem moc šťastná,“ usmívala se. „Děkuju týmu: fyzioterapeutovi Láďovi Poláškovi, který mě dal po druhém tréninku dohromady, abych mohla závodit. Taky Tschuntimu (servismanovi Guntramu Mathisovi) za skvělé lyže. Trenérům Justinovi (Reiterovi), Thomasovi (Bankovi) a Franzovi (Gamperovi) za to, že byli na pozicích a udělali vše, co bylo v jejich silách.“

Devětadvacetiletá Češka v úvodu dokonce útočila na čas vítězné Rakušanky Cornelie Hütterové. Ve spodní pasáži ale ztratila, cílem projela čtvrtá a nakonec se před ni dostaly ještě dvě soupeřky.

Že by smutnila? Kdepak.

„Moc jsme si to užily. Jsem hrdá, že jsem tenhle závod mohla jet,“ rozplývala se.

V Beaver Creeku startovala poprvé. Dosud šlo až na výjimky o mužskou sjezdovku. Když se zde konalo mistrovství světa, dámy jezdily na nedaleké sjezdovce pojmenované Raptor.

Světový pohár zde jely pouze jednou, a to v roce 2011 v disciplíně super-G. Tehdy mimochodem vyhrála Lindsey Vonnová, která se zde v sobotu představila v rámci svého velkého comebacku jako předjezdkyně...

Lindsey Vonnová během sjezdu v Beaver Creeku.

Tak i proto Ledeckou závod tak bavil. Šlo o unikátní možnost. Ve sjezdu zde ženy zažívaly premiéru.

„Je to klučičí kopec, v téhle verzi jsme ho ještě nejely,“ popisovala. „Koukala jsem minulý týden na sjezd i super-G. Fandila jsem Zabymu i dalším favoritům. Musím říct, že od kluků jsem dostala zprávy, jak to tady vypadá. A když jsem srovnala to, co mi říkali, s tím, co jsem viděla v reálu? Podle nich jsem si říkala, že to bude celé v podstatě placka. Ale vězte, že to je o hodně jiné než v televizi.“

Startovní budka ženského sjezdu se nachází v 3435 metrech nad mořem.

Čekaly je náročné terénní vlny, skoky, které nesou jména dravých ptáků jako sokol stěhovavý, orel skalní či káně rudoocasá.

Nejlepší sjezdařky byly v cíli za 1:32 minuty, které vyžadovaly maximální soustředění. Vydaly se ze všech sil.

„Naštěstí je tady tradiční coloradský sníh, který skvěle drží a hezky se na něm jezdí,“ chválila si Ledecká.

S tratí i proto neměla problémy.

Těšilo ji, že se před přesunem do Evropy, ještě na svahu projede. V neděli ji čeká ještě super-G. „Na super-G se už těším,“ vykládala.

Když tuto disciplínu jela naposledy, ve finále Světového poháru v Saalbachu-Hinterglemm zapsala vítězství. Jak se předvede tentokrát?