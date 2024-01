ONLINE: V Altenmarktu se jede super-G. Vede Hütterová, Ledecká zatím čeká

Osmadvacetiletá zimní obojživelnice zatím po svém návratu po zlomenině klíční kosti na nejlepší nestačila.

Postupně se sice lepšila a v předposledním závodě ve sjezdu ve francouzském Val d´Isere byla šestnáctá, o den později však na stejném místě při super-G hned v úvodu vypadla.

Ledeckou tehdy trápila i nemoc. Omezoval ji zejména kašel a brala antibiotika.

Proto se posléze rozhodla odložit plánovaný start na snowboardu a místo klání ve švýcarském Davosu na přelomu roku raději nabírala síly.

„Poslední dny jsem teď trávila v Německu u lékaře sportovců Red Bull teamu. Pomohl mi dostat se trochu do formy, ale upozornil mě na to, že bez pár dnů klidu to nepůjde. Po pravdě, i moje babička říká, že všechno má svůj čas,“ uvedla před Vánoci.

Teď by už ale měla být v pořádku. Jak si vede?

Do dnešního super-G v Altenmarktu se pouští se startovním číslem 28. Největší favoritky vyrážejí před ní, třeba vedoucí žena disciplíny Italka Sofia Goggiaová s třináctkou.

Češka ve čtvrtek absolvovala trénink na sobotní sjezd, v němž skončila 35. s více než třísekundovou ztrátou na nejlepší.

