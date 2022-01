Spokojená Ledecká: Důležité závody. Každý výsledek do desítky se počítá

O čem ve vyjádření pro média mluvila?

O 9. místě v Super-G

„Jsem moc spokojená. Každý výsledek do desítky se počítá, takže z toho mám velkou radost. Chci hrozně poděkovat celému týmu, odvedli skvělou práci.“

O hodnocení obou závodů v Zauchensee

„Byly to důležité závody. Přece jen po dlouhé době jsem jela sjezd a super-G. Jsou to rychlostní disciplíny, což je hodně specifické v přípravách a v tom všem okolo. Mám radost, že jsem se do toho zase dostala.“

O tamní trati

„Je to tady nádherný kopec, technický, zároveň jsou tam glidové pasáže, takže jsem ráda za oba výsledky a za to, že jsem tady mohla jet.“

O nové kombinéze

„Musím poděkovat Don Quietu (výrobci kombinéz), že odvedl fantastickou práci spolu s mým bráchou, který udělal tenhle krásný design. Jsem s novou kombinézou hrozně spokojená, mám na ni spoustu dobrých ohlasů, lidem se líbí, tak mám radost. Sama se v ní taky dobře cítím.“

O proticovidových opatřeních

„Hlídáme se před každým závodem stejně. Celý tým je dost svědomitý a ví, že by byla škoda vynechat jakýkoliv závod. Snažíme se zůstat zdraví a dávat na sebe pozor.“

O svém dalším programu

„Jedu závodit do Cortiny tuhle sezonu už podruhé (v prosinci tam vyhrála na snowboardu). Tentokrát s jiným náčiním, ale moc se tam těším.“