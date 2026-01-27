Ve sportu, který se čím dál víc specializuje a hranice mezi technickými a rychlostními disciplínami se zvětšuje, platí v současnosti za jedinou závodnici, jež jezdí všechno jako za starých časů. Ale hlavně jak!
Předminulý víkend v italském Tarvisiu skončila pátá ve sjezdu, načež vyhrála super-G, třetí Ester Ledeckou ten den porazila o 94 setin. Týden nato ve Špindlu zase v obřím slalomu dojela desátá a ve slalomu vystoupala na třetí místo.
Když si šla spolu s druhou Camille Rastovou a vítěznou fenoménkou Mikaelou Shiffrinovou pro ocenění, pořádně se smála.
„Jsem opravdu spokojená,“ zářila Aicherová. „Samozřejmě vždycky můžete jet lépe, ale na druhou stranu Mikaela je někde jinde a je těžké jí konkurovat. Takže fajn víkend.“
Petr Záhrobský mladší, ředitel české zastávky, o ní říká: „ I v porovnání napříč sporty je dost unikátní. Když to trochu zjednoduším: Kdo má za zhruba čtyři a půl měsíce čtyřicet startů? A to se ještě bavíme o absolutně vrcholné úrovni.“
Ona nicméně neustálé přeskakování z dlouhých lyží na krátké bere jako běžnou věc. „Miluji všechno, aspoň se nenudím a můžu se pořád učit novým věcem. Cílem je být jednou nejlepší a snažím se z každého závodu něco vzít,“ líčí.
Taková je už odmala. Obléká sice německou kombinézu, ovšem vyrůstala ve švédském Sundsvallu, 70tisícovém městě na východě země, obklopeném mořem a nekonečnými lesy, za nimiž vystupují hory.
Právě tam jí rodiče už ve dvou letech poprvé nasadili lyže. Zasněžené svahy si zamilovala a v pěti už jela první závody. „Lyžování je hlavně obrovská zábava. Na kopci se cítím svobodně. Rodiče mě ani nemuseli nutit,“ vzpomínala.
Už v mládežnických kategoriích se o ní povídalo, jak je nadaná, a sbírala medaile. Nejprve za Švédsko, v roce 2020 se ale přesunula do Německa, odkud pochází její otec, aby byla blíž alpským střediskům.
V té době také vyměnila reprezentace a o rok později debutovala ve Světovém poháru, v němž při druhém startu udivila čtrnáctou příčkou ve slalomu. Přitom se na svah první části pustila jako šedesátá!
Premiérovou sezonu mezi elitou objela pouze v točivých disciplínách. Následující k nim už přidala i rychlostní. A začala psát výjimečný příběh.
|
Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně
Ve Světovém poháru dosud na pódium vystoupala osmkrát – třikrát ve sjezdu, dvakrát v super-G a třikrát ve slalomu. Ve sbírce má už i cenné kovy z týmových soutěží z mistrovství světa i olympijských her.
„Zvlášť v dnešním pojetí lyžování, kdy se všechno specializuje, v každé disciplíně rozhodují setiny a všemu se věnuje pozornost do naprostých detailů, je obdivuhodné, jak to dokáže skloubit,“ smeká Záhrobský mladší. „Má to samozřejmě i extrémně fyzicky náročné. Zatímco technická část odpočívá, ona závodí. A když odpočívá rychlostní, ona je znovu v akci. Musí disponovat skvělým zázemím a mít vymakanou fyzioterapii a regeneraci.“
Dřív byla univerzálnost běžná. I Shiffrinová či Lindsey Vonnová zprvu objížděly skoro kompletní kalendář a v jejich sbírkách čnějí prvenství od slalomů po sjezdy.
První jmenovaná ji už ovšem nějaký čas rozšiřuje jen v točivých závodech, zatímco druhá se tituluje jako ryzí sjezdařka.
Poslední ženou, která na nejvyšší úrovni zvládala vše, byla Švýcarka Wendy Holdenerová. I ona ale v roce 2023 uznala: Už toho bylo dost, odteď slalomy. Mezi muži byl univerzálem třeba Rakušan Marco Schwarz, taky on ale ubral a poslední dvě zimy vynechává sjezd.
„Časem ten zápřah tělo přestane zvládat. S věkem se zkrátka regenerace chtě nechtě zhorší. I Emma se podle mě jednou rozhodne. Ale těžko říct, jakým směrem se vydá,“ přemítá Záhrobský mladší.
Do té doby se bude bavit vším.