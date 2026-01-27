Sjezd, či slalom? Obojí! Emma Aicherová, lyžařský úkaz i nezmar

Michal Koubek
  13:30
Tu otázku dostala i po slalomu ve Špindlerově Mlýně. „Emmo, dokázala byste vybrat svou nejoblíbenější disciplínu?“ Dlouze se zamyslela, pokývala hlavou, načež se usmála: „Ne, vážně to nejde.“ Němka Emma Aicherová je zkrátka svá, v dobrém slova smyslu lyžařský úkaz. Je jí teprve dvaadvacet let, přesto na ni perfektně sedí označení poslední mohykánka.
Němka Emma Aicherová během super-G v italském Tarvisiu

Němka Emma Aicherová během super-G v italském Tarvisiu | foto: AP

Německá lyžařka Emma Aicherová slaví se svým týmem třetí pozici ve slalomu ve...
Emma Aicherová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Mikaela Shiffrinová (uprostřed) se raduje z triumfu ve slalomu ve Špindlerově...
Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa...
20 fotografií

Ve sportu, který se čím dál víc specializuje a hranice mezi technickými a rychlostními disciplínami se zvětšuje, platí v současnosti za jedinou závodnici, jež jezdí všechno jako za starých časů. Ale hlavně jak!

Předminulý víkend v italském Tarvisiu skončila pátá ve sjezdu, načež vyhrála super-G, třetí Ester Ledeckou ten den porazila o 94 setin. Týden nato ve Špindlu zase v obřím slalomu dojela desátá a ve slalomu vystoupala na třetí místo.

Když si šla spolu s druhou Camille Rastovou a vítěznou fenoménkou Mikaelou Shiffrinovou pro ocenění, pořádně se smála.

„Jsem opravdu spokojená,“ zářila Aicherová. „Samozřejmě vždycky můžete jet lépe, ale na druhou stranu Mikaela je někde jinde a je těžké jí konkurovat. Takže fajn víkend.“

Německá lyžařka Emma Aicherová po slalomu ve Špindlerově Mlýně

Petr Záhrobský mladší, ředitel české zastávky, o ní říká: „ I v porovnání napříč sporty je dost unikátní. Když to trochu zjednoduším: Kdo má za zhruba čtyři a půl měsíce čtyřicet startů? A to se ještě bavíme o absolutně vrcholné úrovni.“

Ona nicméně neustálé přeskakování z dlouhých lyží na krátké bere jako běžnou věc. „Miluji všechno, aspoň se nenudím a můžu se pořád učit novým věcem. Cílem je být jednou nejlepší a snažím se z každého závodu něco vzít,“ líčí.

Taková je už odmala. Obléká sice německou kombinézu, ovšem vyrůstala ve švédském Sundsvallu, 70tisícovém městě na východě země, obklopeném mořem a nekonečnými lesy, za nimiž vystupují hory.

Právě tam jí rodiče už ve dvou letech poprvé nasadili lyže. Zasněžené svahy si zamilovala a v pěti už jela první závody. „Lyžování je hlavně obrovská zábava. Na kopci se cítím svobodně. Rodiče mě ani nemuseli nutit,“ vzpomínala.

Už v mládežnických kategoriích se o ní povídalo, jak je nadaná, a sbírala medaile. Nejprve za Švédsko, v roce 2020 se ale přesunula do Německa, odkud pochází její otec, aby byla blíž alpským střediskům.

V té době také vyměnila reprezentace a o rok později debutovala ve Světovém poháru, v němž při druhém startu udivila čtrnáctou příčkou ve slalomu. Přitom se na svah první části pustila jako šedesátá!

Premiérovou sezonu mezi elitou objela pouze v točivých disciplínách. Následující k nim už přidala i rychlostní. A začala psát výjimečný příběh.

Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně

Ve Světovém poháru dosud na pódium vystoupala osmkrát – třikrát ve sjezdu, dvakrát v super-G a třikrát ve slalomu. Ve sbírce má už i cenné kovy z týmových soutěží z mistrovství světa i olympijských her.

„Zvlášť v dnešním pojetí lyžování, kdy se všechno specializuje, v každé disciplíně rozhodují setiny a všemu se věnuje pozornost do naprostých detailů, je obdivuhodné, jak to dokáže skloubit,“ smeká Záhrobský mladší. „Má to samozřejmě i extrémně fyzicky náročné. Zatímco technická část odpočívá, ona závodí. A když odpočívá rychlostní, ona je znovu v akci. Musí disponovat skvělým zázemím a mít vymakanou fyzioterapii a regeneraci.“

Dřív byla univerzálnost běžná. I Shiffrinová či Lindsey Vonnová zprvu objížděly skoro kompletní kalendář a v jejich sbírkách čnějí prvenství od slalomů po sjezdy.

První jmenovaná ji už ovšem nějaký čas rozšiřuje jen v točivých závodech, zatímco druhá se tituluje jako ryzí sjezdařka.

Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa po slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Poslední ženou, která na nejvyšší úrovni zvládala vše, byla Švýcarka Wendy Holdenerová. I ona ale v roce 2023 uznala: Už toho bylo dost, odteď slalomy. Mezi muži byl univerzálem třeba Rakušan Marco Schwarz, taky on ale ubral a poslední dvě zimy vynechává sjezd.

„Časem ten zápřah tělo přestane zvládat. S věkem se zkrátka regenerace chtě nechtě zhorší. I Emma se podle mě jednou rozhodne. Ale těžko říct, jakým směrem se vydá,“ přemítá Záhrobský mladší.

Do té doby se bude bavit vším.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 1.84
  • 4.36
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Plzeň vs. KometaHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.08
  • 3.88
  • 3.10
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 2.28
  • 4.05
  • 2.66
Pardubice vs. KladnoHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.50
  • 4.70
  • 5.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Jiří Šlégr a Kamil Havelka, budoucí akcionáři hokejového Litvínova.

Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...

27. ledna 2026  13:54

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

Alcaraz i Sabalenková zvládli v Melbourne čtvrtfinále. Siniaková s Verbeekem prohráli

Aryna Sabalenková slaví výhru ve čtvrtfinále Australian Open.

Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková postoupili na tenisovém Australian Open do semifinále, oba pokračují turnajem bez ztráty setu. Španěl Alcaraz porazil ve čtvrtfinále domácího Alexe de Minaura 7:5,...

27. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  13:32

Ben Cristovao vydal píseň Vlajka. Má motivovat české olympioniky

Ben Cristovao vydal motivační song Vlajka. Inspiroval se tlakem, který zažívají...

Blížící se hry v Miláně a Cortině znovu otevírají prostor nejen sportovním výkonům, ale i hudbě, která má sportovce podpořit v jednom z nejvypjatějších momentů jejich kariéry. Dalším českým...

27. ledna 2026  13:30

Sjezd, či slalom? Obojí! Emma Aicherová, lyžařský úkaz i nezmar

Němka Emma Aicherová během super-G v italském Tarvisiu

Tu otázku dostala i po slalomu ve Špindlerově Mlýně. „Emmo, dokázala byste vybrat svou nejoblíbenější disciplínu?“ Dlouze se zamyslela, pokývala hlavou, načež se usmála: „Ne, vážně to nejde.“ Němka...

27. ledna 2026  13:30

Dostali jsme za uši, přiznal sparťan Raška. Trenér je pokutuje jen za nesmyslné fauly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci.

Přesně takový zápas potřebovali. Dočkat se výhry v domácím prostředí, kde se jim zrovna dvakrát nedaří. Ve 46. extraligovém kole proti Olomouci mohli sparťanští hokejisté po triumfu 6:3 slavit. „Snad...

27. ledna 2026  13:21

Slavia našla náhradu za Staňka na Slovensku. Miloševič má tým posunout

Nenad Miloševič, nový trenér basketbalové Slavie.

Novým koučem basketbalistů pražské Slavie se stal Nenad Miloševič, uvedl klub na webu. Na lavičce srbský rodák se slovenským pasem vystřídal Pavla Staňka, který ve funkci skončil v pondělí.

27. ledna 2026  12:45

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu se zapojila i početná česká...

27. ledna 2026  12:33

Potřebuju domů. Bývalý sparťan žádal o návrat na Slovensko, pak podepsal v KHL

Slovenský obránce Michal Čajkovský vyváží puk zpoza branky.

Počítalo se s tím, že opět zakotví doma. Také proto, že předčasné ukončení jeho krátkého angažmá v Ambri-Piotta odůvodnil osobními důvody. Slovenský obránce Michal Čajkovský se ale nakonec vrátil do...

27. ledna 2026  12:11

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Parťák i sok v jednom. České brankářské dvojice dostaly prostor v NHL. Jak fungují?

Premium
Petr Mrázek (vlevo) z Anaheim a Lukáš Dostál během druhé třetiny zápasu proti...

O české brankářské škole se traduje, jak skvěle šlape. Nárůst jejích zástupců v NHL měl však hodně pozvolný vývoj, než nabobtnal k aktuální necelé desítce. „Když se nad tím člověk zamyslí, překvapuje...

27. ledna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla reprezentanta Nigérie, Plechatý do Artisu

Sledujeme online
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.