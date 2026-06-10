Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Eliasch chce zpět do čela FIS. Lyžařské hvězdy se ale vůči němu vymezují

Autor: ,
  13:25
V boji o znovuzvolení bude mít Johan Eliasch, prezident Mezinárodní lyžařské federace (FIS), jediného soupeře. Na čtvrtečním kongresu v Bělehradu se ho pokusí vystřídat ve funkci lichtenštejnský právník a člen rady FIS Alexander Ospelt. Další tři uchazeči o funkci své kandidatury stáhli.
Fotogalerie3

Johan Eliasch | foto: AP

Eliasch, bývalý šéf firmy Head vyrábějící lyžařské vybavení, byl zvolen prezidentem FIS v roce 2021. Během svého působení v čele federace získal řadu kritiků hlavně z řad alpských, severských a severoamerických zemí i některých hvězdných závodníků.

„Z 80 hlasujících zemí je asi 10, které to vidí jinak. Valná většina podporuje to, čeho se snažíme dosáhnout,“ řekl Eliasch agentuře AP.

Před pěti lety kandidoval švédský rodák coby zástupce Británie, jejíž pas také vlastnil. Švédsko a Británie tentokrát odmítly jeho kandidaturu podpořit, proto přijal ještě občanství Gruzie, od které nominaci získal.

Při svém prvním zvolení se těšil podpoře Lindsey Vonnové a Aksela Lunda Svindala, dlouholetých tváří firmy Head. Nynější hvězdy Mikaela Shiffrinová a Marco Odermatt vystupují proti tomu, kam se FIS ubírá.

TĚŽKÉ PODMÍNKY. Americká lyžařka Mikaela Schiffrinová na trati druhého obřího...
Marco Odermatt během prvního kola obřího slalomu SP v norském Hafjellu.

Eliaschovi kritici tvrdí, že řídí federaci autokraticky, netransparentně a že FIS příliš utrácí. Čtyřiašedesátiletý podnikatel uznává, že na změny spěchal. „Nemám 25 let, abych se tomu mohl věnovat. Měli jsme v bance spoustu peněz, tak jsme je investovali. Nechte peníze pracovat,“ uvedl ke koupi cestovní kanceláře, sérii Freeride World Tour a vývoji digitálního obsahu pro zvýšení globálního dosahu lyžování a snowboardingu.

FIS také získala kontrolu nad komerčními právy na své akce, jako jsou mistrovství světa a závody Světového poháru, což vedlo k právním sporům a nespokojenosti některých národní svazů. Podle představitelů USA, Kanady, Švýcarska, Rakouska, Německa či Norska ohrožuje Eliaschovo řízení finanční stabilitu FIS.

„Hotovostní rezervy se podstatně snížily, roční provozní náklady se výrazně zvýšily a příjmy se nevyvíjely podle očekávání,“ napsali podle AP v dopise dalším členským svazům.

Eliaschovým dlouhodobým cílem je zmenšit rozdíl v příjmech mezi lyžováním a tenisem, což jsou stěžejní sporty pro firmu Head.

„Nezaznamenali jsme žádné významné změny z toho, co bylo slíbeno, včetně záměrů ohledně finančních odměn,“ uvedla Shiffrinová ve svém prohlášení během kampaně před volbou šéfa FIS. „Ve skutečnosti se zdá, že v nadcházejících letech se FIS bude na finančních odměnách podílet méně.“

Lyžařský svaz mění šéfa. David Trávníček rezignoval, nahradil ho Petr Veselý

Odermatt naznačil, že prakticky není jiná možnost než provést v čele FIS změnu. „Myslím, že Marcovy komentáře neodrážejí celkovou náladu sportovců,“ tvrdí Eliasch.

Ospeltův volební program zdůrazňuje realistický a transparentní finanční plán a také lepší sdílení znalostí mezi svazy. „Chci, abychom skutečně působili jako rodina, která se o sebe navzájem stará a rozvíjí se ve světový sport. Je atraktivnější mít medailisty z 80 zemí, a ne mistrovství Švýcarska, Rakouska nebo Německa,“ uvedl.

O znovuzvolení do rady FIS se bude ucházet Roman Kumpošt.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Martincová vs. SwanováTenis - - 10. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 15:00
  • 1.74
  • -
  • 1.99
Mboková vs. PlíškováTenis - - 10. 6. 2026:Mboková vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
10. 6. 15:30
  • 1.51
  • -
  • 2.62
Olomouc B vs. TřinecFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Olomouc B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:00
  • 2.40
  • 3.19
  • 2.30
Samson vs. SemenistáTenis - - 10. 6. 2026:Samson vs. Semenistá //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:00
  • 1.72
  • -
  • 2.02
Šalková vs. TrevisanováTenis - - 10. 6. 2026:Šalková vs. Trevisanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:30
  • 1.42
  • -
  • 2.60
Polanka n/O vs. Zlín BFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Polanka n/O vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
10. 6. 17:30
  • 2.31
  • 3.59
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?

Slavné osobnosti na Velké ceně Monaka

Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Nudila jsem se, vysvětlila Williamsová návrat. A děti? Chtěly hračky a večeři

Serena Williamsová (vpravo) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...

I na druhém kurtu, kde právě Alexandra Ealaová vedla rozhovor po své výhře, se všichni najednou zastavili. „Serena Williamsová!“ ozvalo se. „Panebože,“ vyhrkla filipínská tenistka. „Promiňte, ale je...

10. června 2026  14:21

V Maďarsku spadla závěsná kamera na fotbalové hřiště. Jen pár metrů od člověka

Pohled na maďarský stadion v Debrecínu.

Když se rozplácla o zem, vedle stojící kameraman jen klidně odstoupil a začal pohromu natáčet. Být o pár metrů vedle, mohlo dojít k ošklivým zraněním. V přípravném utkání maďarských fotbalistů s...

10. června 2026  14:01

Střílel i slavil vleže. Stačí jen trocha štěstí, smál se Staal kuriózní vítězné trefě

Jordan Staal z Caroliny se raduje z trefy do prázdné branky v utkání proti...

Vstřelil kuriózní vítězný gól a výrazně přispěl k vyrovnání finálové série Stanley Cupu. Řeč je o kapitánovi Caroliny Jordanu Staalovi, který vrchol hokejové NHL proti Vegas (5:3) ozdobil...

10. června 2026  13:53

Eliasch chce zpět do čela FIS. Lyžařské hvězdy se ale vůči němu vymezují

Johan Eliasch

V boji o znovuzvolení bude mít Johan Eliasch, prezident Mezinárodní lyžařské federace (FIS), jediného soupeře. Na čtvrtečním kongresu v Bělehradu se ho pokusí vystřídat ve funkci lichtenštejnský...

10. června 2026  13:25

Nelly Kordová chystá svatbu. Americký ženich přinesl jejím rodičům české jídlo

Nelly Kordová vyhrála U.S. Women’s Open

Golfová hvězda Nelly Kordová chystá svatbu. Dcera tenisové legendy Petra Kordy se zasnoubila s byznysmenem Caseym Gundersonem, kterého zná ze střední školy. Dvojice plánuje obřad na příští rok a...

10. června 2026  13:22

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Bookmakeři očekávají rekordní sázky, i kvůli Čechům

Sledujeme online
Stadion v Atlantě, kde čeští fotbalisté odehrají druhý zápas na světovém...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

10. června 2026

Nymburk se sloučí se Slavií. Hrát bude v Praze, cílí na tituly i evropskou NBA

Tisková konference k představení společné vize a konkrétní podoby budoucího...

Velká změna na poli tuzemského basketbalu je oficiální. Nymburk, český hegemon posledních let, se od příští sezony sloučí s pražskou Slavií, nově vzniklý klub s názvem SK Slavia Praha ERA NBK bude...

10. června 2026  12:55

Němci si na MS vzali vlastního trávníkáře. Vysoké teploty hřiště trápí, říká šéf týmu

Němečtí fotbalisté na tréninku před mistrovstvím světa.

Možná jste zaznamenali nářky anglických fotbalistů, kterým se v přátelském utkání s Novým Zélandem (1:0) ve floridské Tampě úplně nezamlouval stav tamního trávníku. To němečtí reprezentanti přiletěli...

10. června 2026  12:49

Zpátky na místě činu. Broos zažije další zahajovací zápas v Mexiku, teď jako trenér

Kouč fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos na tréninku.

Před 40 lety hrál na slavném Aztéckém stadionu s rodnou Belgií úvodní zápas mistrovství světa proti domácímu Mexiku, ve čtvrtek čeká Huga Broose stejný zážitek v roli trenéra. Čtyřiasedmdesátiletý...

10. června 2026  12:22

MS 1962: Novináři vyprovokovali brutalitu. Sudí chtěl utéct, pak vynalezl karty

Premium
Anglický sudí Ken Aston posílá italského fotbalistu Ferriniho ze hřiště ve...

Než se rozběhl šot se zásadními momenty zápasu, David Coleman, reportér BBC, diváky předem varoval: „To, co spatříte, je nejstupidnější, nejotřesnější, nejnechutnější a nejostudnější ukázka fotbalu v...

10. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hokejista Martin Nečas se bude ženit. Partnerku požádal o ruku na Havaji

Martin Nečas se zasnoubil se partnerkou Nikolou Mertlovou

Hvězdný hokejista Martin Nečas a jeho partnerka Nikola Mertlová se zasnoubili. Mistr světa z Prahy 2024 požádal svou přítelkyni o ruku na jednom z výletů během dovolené na Havaji.

10. června 2026  11:57

Trump na finále NBA? Newyorčané bučeli. Vždyť to byl jásot, nesouhlasí prezident

Americký prezident Donald Trump před finále NBA v Madison Square Garden

Hlasitým bučením přivítali v noci na pondělí amerického prezidenta Donalda Trumpa basketbaloví fanoušci na třetím finále basketbalové NBA v Madison Square Garden v New Yorku. Nesouhlasné pokřiky...

10. června 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.