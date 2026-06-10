Eliasch chce zpět do čela FIS. Lyžařské hvězdy se ale vůči němu vymezují

Eliasch, bývalý šéf firmy Head vyrábějící lyžařské vybavení, byl zvolen prezidentem FIS v roce 2021. Během svého působení v čele federace získal řadu kritiků hlavně z řad alpských, severských a severoamerických zemí i některých hvězdných závodníků.
„Z 80 hlasujících zemí je asi 10, které to vidí jinak. Valná většina podporuje to, čeho se snažíme dosáhnout,“ řekl Eliasch agentuře AP.
Před pěti lety kandidoval švédský rodák coby zástupce Británie, jejíž pas také vlastnil. Švédsko a Británie tentokrát odmítly jeho kandidaturu podpořit, proto přijal ještě občanství Gruzie, od které nominaci získal.
Při svém prvním zvolení se těšil podpoře Lindsey Vonnové a Aksela Lunda Svindala, dlouholetých tváří firmy Head. Nynější hvězdy Mikaela Shiffrinová a Marco Odermatt vystupují proti tomu, kam se FIS ubírá.
Eliaschovi kritici tvrdí, že řídí federaci autokraticky, netransparentně a že FIS příliš utrácí. Čtyřiašedesátiletý podnikatel uznává, že na změny spěchal. „Nemám 25 let, abych se tomu mohl věnovat. Měli jsme v bance spoustu peněz, tak jsme je investovali. Nechte peníze pracovat,“ uvedl ke koupi cestovní kanceláře, sérii Freeride World Tour a vývoji digitálního obsahu pro zvýšení globálního dosahu lyžování a snowboardingu.
FIS také získala kontrolu nad komerčními právy na své akce, jako jsou mistrovství světa a závody Světového poháru, což vedlo k právním sporům a nespokojenosti některých národní svazů. Podle představitelů USA, Kanady, Švýcarska, Rakouska, Německa či Norska ohrožuje Eliaschovo řízení finanční stabilitu FIS.
„Hotovostní rezervy se podstatně snížily, roční provozní náklady se výrazně zvýšily a příjmy se nevyvíjely podle očekávání,“ napsali podle AP v dopise dalším členským svazům.
Eliaschovým dlouhodobým cílem je zmenšit rozdíl v příjmech mezi lyžováním a tenisem, což jsou stěžejní sporty pro firmu Head.
„Nezaznamenali jsme žádné významné změny z toho, co bylo slíbeno, včetně záměrů ohledně finančních odměn,“ uvedla Shiffrinová ve svém prohlášení během kampaně před volbou šéfa FIS. „Ve skutečnosti se zdá, že v nadcházejících letech se FIS bude na finančních odměnách podílet méně.“
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Odermatt naznačil, že prakticky není jiná možnost než provést v čele FIS změnu. „Myslím, že Marcovy komentáře neodrážejí celkovou náladu sportovců,“ tvrdí Eliasch.
Ospeltův volební program zdůrazňuje realistický a transparentní finanční plán a také lepší sdílení znalostí mezi svazy. „Chci, abychom skutečně působili jako rodina, která se o sebe navzájem stará a rozvíjí se ve světový sport. Je atraktivnější mít medailisty z 80 zemí, a ne mistrovství Švýcarska, Rakouska nebo Německa,“ uvedl.
O znovuzvolení do rady FIS se bude ucházet Roman Kumpošt.