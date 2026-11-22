Devětadvacetiletý Haugan vedl druhý slalom sezony už po úvodním kole, ale pouze o setinu sekundy před dalším Norem Atlem Liem McGrathem. Nejlepší slalomář minulého ročníku však druhé kolo nezvládl, po „špicaru“ vypadl a vzteky naházel své hole daleko za bariéru mimo trať.
Haugan oproti tomu dorazil bezpečně do cíle a zvítězil o 60 setin před Solbergem. Čtyřiadvacetiletý slalomář, jenž byl v SP dosud nejlépe pátý, se posunul na druhou pozici z jedenáctého místa nejrychlejším časem druhého kola. Olympijský vítěz z týmové kombinace Nef se dostal poprvé na stupně vítězů ve Světovém poháru dva dny po 30. narozeninách.
Závod nevyšel vítězi úvodních dvou závodů sezony Lucasi Pinheirovi Braathenovi. Brazilský reprezentant netrefil brzy po startu 1. kola správně jednu z branek a vypadl už před prvním mezičasem. I tak si po výhrách v obřím slalomu v Söldenu a slalomu v Levi udržel vedení v celkovém hodnocení.
Světový pohár mužů bude pokračovat příští víkend superobřím a obřím slalomem v Copper Mountain v USA.
Světový pohár ve sjezdovém lyžování v Gurglu
Muži - slalom: 1. Haugan 1:42,55 (53,65+48,90), 2. Solberg (oba Nor.) -0,60 (55,02+48,13), 3. Nef (Švýc.) -0,88 (54,43+49,00), 4. Marchant (Belg.) -1,00 (54,09+49,46), 5. Matt (Rak.) -1,11 (54,54+49,12), 6. Kolega (Chorv.) -1,26 (55,56+48,25) a Ax Swartz (Švéd.) -1,26 (55,20+48,61).
Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 13 závodů): 1. Haugan 113, 2. Noël (Fr.) 104, 3. Pinheiro Braathen (Braz.) 100, 4. Ax Swartz 90, 5. Nef 82, 6. Solberg 80.
Průběžné pořadí SP (po 3 ze 43 závodů): 1. Pinheiro Braathen 200, 2. Meillard (Švýc.) 151, 3. Haugan 113, 4. Solberg 112, 5. Noël 104, 6. Ax Swartz 90.