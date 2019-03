Dopingová chobotnice byla zasažena. Koho ještě aféra sežehne?

Kdo stál za dalšími dopingovými sítěmi v posledních desetiletích Michelle Ferrari (italský lékař)

Vědecký asistent na Univerzitě Ferrara obstarával od 90. let 20. století dopingový program pro prokazatelně více než 40 profesionálních cyklistů v čele s Lancem Armstrongem (na snímku), Alexandrem Vinokurovem nebo Denisem Meňšovem. Později si jeho exkluzivní služby zajistil právě Armstrong pro svůj tým US Postal. Detaily této spolupráce byly odkryty až v roce 2012. Eufemiano Fuentes (španělský lékař)

Bývalý lékař cyklistických týmů ONCE či Kelme si vybudoval rozsáhlou síť klientů, jimž obstarával steroidy, hormony, EPO a zajišťoval i jejich krevní doping. K jeho klientům patřili cyklisté Jan Ullrich (na snímku), Ivan Basso, Roberto Heras, ale údajně i fotbalisté, atleti a tenisté, jejichž jména však nebyla zveřejněna. Odhalen byl v roce 2006 při akci španělské policie Operación Puerto. Balco (kalifornská laboratoř)

Společnost BALCO Viktora Conteho oficiálně poskytovala analýzy krve a moči, ale zároveň se tajně zaměřila na vývoj zakázaných prostředků pro sportovce, především hormonu THG. Zásobovala jím atletické hvězdy Marion Jonesovou (na snímku), C.J. Huntera, Tima Montgomeryho i slavného baseballistu Berry Bondse. Anonymní udání z roku 2003 přispělo k rozkrytí celé sítě. Walter Mayer (rakouský trenér)

Vítěz Vasova běhu 1980 a pozdější kouč obstarával doping pro rakouské běžce na lyžích a byl suspendován poté, co na ZOH 2002 nalezli v domě rakouského týmu prostředky pro krevní transfuze. Přesto se zjevil coby soukromá osoba též na hrách v Turíně 2006, kde k jeho klientům údajně patřili další olympionici, a z distribuce dopingu byl usvědčen i v roce 2009. Finsko (svazem řízený doping lyžařů)

Bývalý reprezentant Räsänen a další funkcionáři Finské lyžařské asociace organizovali v letech 1997–2001 krevní doping a užití EPO v týmu běžců na lyžích. Těžili z něj mimořádně úspěšní lyžaři Virpi Kuitunenová, Mika Myllylä, Harri Kirvesniemi a další. Podvody praskly na MS 2001 v Lahti, kde testy odhalily v jejich krvi zakázanou substanci, sloužící k zakrytí EPO. Rusko (státem řízený doping)

Zpráva antidopingové agentury WADA z roku 2015 popsala systematický doping v ruské atletice. Následné vyšetřování za pomoci bývalého šéfa moskevské antidopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova odkrylo rozsáhlý státem řízený doping v Rusku, včetně falšování vzorků. Důsledkem bylo i odebrání vlajky a hymny ruským sportovcům na hrách v Koreji 2018.