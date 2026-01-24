Prevc je mistrem světa. Slovinec poprvé ovládl šampionát v letech na lyžích

Slovinský skokan Domen Prevc se poprvé stal mistrem světa v letech na lyžích. Závod na mamutím můstku v Oberstdorfu ovládl s náskokem 59,5 bodu před Norem Mariusem Lindvikem. Češi nestartovali.
Slovinec Domen Prevc letí v Oberstdorfu. | foto: Reuters

Šestadvacetiletý Prevc jasně vede pořadí Světového poháru, triumfoval na Turné čtyř můstků a formu potvrdil i v Oberstdorfu. V prvním kole ho ještě překonal Lindvik, ale poté už nenašel přemožitele.

Sedmadvacetiletý Lindvik získal v letech na lyžích druhou medaili po zlatu z roku 2022. Bronz vybojoval čtyřiadvacetiletý Ren Nikaido z Japonska a zaznamenal největší úspěch v dosavadní kariéře.

Prevc, mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu, sobotním triumfem napodobil svého staršího bratra Petera, který zlato v letech na lyžích získal na mistrovství v roce 2016.

Mistrovství světa v letech na lyžích

Oberstdorf (Německo)

1. Prevc (Slovin.) 905,4 b. (204+224,5+232+222,5), 2. Lindvik (Nor.) 845,9 (226,5+212+221+231,5), 3. Nikaido (Jap.) 842,4 (230,5+224,5+221,5+220), 4. Hörl 818,8 (207+230+211,5+224), 5. Embacher (oba Rak.) 811,5 (209+204,5+212,5+227,5), 6. R. Kobajaši (Jap.) 805,0 (224+213,5+211+219,5)

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Ty vole, usmál se na něj Američan. Hrdina Krčmář zářil: Skoro jako olympijský sen

Michal Krčmář slaví třetí místo ve smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě.

Tiše snil o tom, že by se mu to ještě někdy v kariéře mohlo podařit. Stupně vítězů před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě. Naposledy se tu z nich mohla těšit jeho kolegyně Gabriela Soukalová...

24. ledna 2026  19:24

ONLINE: Wolves padli na City, West Ham porazil Sunderland. Liverpool prohrává

Sledujeme online
Alex Jiménez střílí druhý gól Bournemouthu v zápase proti Liverpoolu.

Na minulé vítězství nad Tottenhamem navázali fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem triumfem nad Sunderlandem 3:1. Wolverhampton s Ladislavem Krejčím prohrál na Manchesteru City 0:2. Program 23. kola...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  18:59

Další úspěch rychlobruslaře Jílka. Po druhém místě ovládl celkové hodnocení SP

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. V závěrečném závodě na 5000 metrů v Inzellu skončil v osobním rekordu druhý, nestačil pouze na Sandera...

24. ledna 2026  18:26,  aktualizováno  18:41

Van der Poel dvakrát píchnul, přesto má 50. triumf. Zemanová byla pátá

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Kristýna Zemanová dojela na Světovém poháru v cyklokrosu v Maasmechelenu pátá a opět vyrovnala svůj nejlepší výsledek v sezoně. Michael Boroš skončil čtrnáctý s mankem jedné minuty a 40 sekund na...

24. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  18:11

Americká show i údiv Hectorové: Fanoušci byli slyšet i na startu! Jak Špindl bavil

Mikaela Shiffrinová reaguje po dojezdu obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Ta radost byla obrovská. Po obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně se na cílovou plochu nejprve pustila skupina ve žlutých švédských bundách, fotila se se Sarou Hectorou a slavila její vítězství. Jen co...

24. ledna 2026  17:40

Domácí párty! Fenomenální finiš Krčmáře zajistil české smíšené štafetě třetí místo

Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tereza Voborníková a Jessica Jislová slaví...

Česká smíšená štafeta ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář slaví skvělé třetí místo v Novém Městě na Moravě! Na posledních stovkách metrů Krčmář předjel...

24. ledna 2026  14:29,  aktualizováno  17:28

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

24. ledna 2026  17:13

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

24. ledna 2026  17:10

Po loňské senzaci znovu na Novaka. A nemuselo by se nic měnit, smál se Menšík

Jakub Menšík se hecuje ve třetím kole Australian Open.

Když naposledy stanul proti svému idolu Novaku Djokovičovi, slavil zatím největší úspěch své kariéry. Teď Jakub Menšík vyzve srbského tenistu znovu. A tentokrát na jeho vůbec nejoblíbenějším...

24. ledna 2026  17:03

Těžký osud Zaremby. Porazil sovětského boha, ale zlatou medaili prodal

Československý vzpěrač Ota Zaremba získal na hrách v Moskvě zlatou olympijskou

Když soupeř svou činku nad hlavu nedostal, mohl slavit. Ota Zaremba v červnu 1980 zvítězil na olympijských hrách v Moskvě ve vzpěračské kategorii do 100 kilogramů. Po konci kariéry jej trápily...

24. ledna 2026  15:35

Vítězné Němce diskvalifikovali. Český singl mix se tak posunul na šesté místo

Tomáš Mikyska předává Lucii Charvátové ve štafetě dvojic v Novém Městě na...

Jen jednu z osmi střeleckých položek česká dvojice zvládla bezchybně. Duo Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska tak i v Novém Městě na Moravě potvrdilo, že singl mix štafeta je dlouhodobě strašákem českým...

24. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  15:30

