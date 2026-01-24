Prevc je mistrem světa. Slovinec poprvé ovládl šampionát v letech na lyžích

Šestadvacetiletý Prevc jasně vede pořadí Světového poháru, triumfoval na Turné čtyř můstků a formu potvrdil i v Oberstdorfu. V prvním kole ho ještě překonal Lindvik, ale poté už nenašel přemožitele.
Sedmadvacetiletý Lindvik získal v letech na lyžích druhou medaili po zlatu z roku 2022. Bronz vybojoval čtyřiadvacetiletý Ren Nikaido z Japonska a zaznamenal největší úspěch v dosavadní kariéře.
Prevc, mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu, sobotním triumfem napodobil svého staršího bratra Petera, který zlato v letech na lyžích získal na mistrovství v roce 2016.
Mistrovství světa v letech na lyžích
Oberstdorf (Německo)
1. Prevc (Slovin.) 905,4 b. (204+224,5+232+222,5), 2. Lindvik (Nor.) 845,9 (226,5+212+221+231,5), 3. Nikaido (Jap.) 842,4 (230,5+224,5+221,5+220), 4. Hörl 818,8 (207+230+211,5+224), 5. Embacher (oba Rak.) 811,5 (209+204,5+212,5+227,5), 6. R. Kobajaši (Jap.) 805,0 (224+213,5+211+219,5)