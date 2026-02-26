Diváci se mohou v Krkonoších těšit na souboje Maděrové s její finálovou soupeřkou z olympijského závodu Sabine Payerovou z Rakouska či bronzovou medailistkou Lucií Dalmassovou z Itálie.
Přihlášena je mimo jiné i vedoucí žena průběžného hodnocení Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska. Českou nominaci doplňují vedle Maděrové Adéla Keclíková, Linda Jechová, Emma Maya Marešová a Hana Otipková.
V mužské kategorii ční trio nejlepších z her v Itálii – Benjamin Karl z Rakouska, Korejec Kim Sang-kjom a Bulhar Tervel Zamfirov. Chybět nemají ani lídr seriálu Aaron March či další Ital Maurizio Bormolini, který vede hodnocení paralelního slalomu.
Domácí barvy budou ve Špindlerově Mlýně hájit Kryštof Minárik, Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.
V Krkonoších se bude o pohárové body závodit 7. března v paralelním slalomu. V Livignu se olympijské medaile rozdávaly za obří slalom, který je v seriálu na programu o nadcházejícím víkendu v polské Krynici. „Moc nás těší, že ve Špindlerově Mlýně budeme moci přivítat kompletní šestici medailistů z nedávných olympijských her,“ uvedl předseda organizačního výboru Jiří Fousek.
Absence hvězdy alpského snowboardingu Ledecké byla jasná už na začátku sezony. Ve stejném termínu mají lyžařky sjezd a superobří slalom v italském středisku Val di Fassa. A lyžím se trojnásobná olympijská vítězka věnuje v této sezoně přednostně.