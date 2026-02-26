Do Špindlerova Mlýna dorazí šampionka Maděrová i ostatní olympijští medailisté

Autor: ,
  20:54
Pořadatelé Světového poháru v alpském snowboardingu ve Špindlerově Mlýně evidují přihlášky všech šesti medailistů z nedávných olympijských her včetně domácí šampionky Zuzany Maděrové. Spolu s nástupkyní Ester Ledecké, jež domácí paralelní slalom vynechá kvůli dopředu avizované kolizi s lyžařským Světovým pohárem, se v areálu Svatý Petr příští sobotu utká s elitou dalších deset českých reprezentantů.
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová navštívila dětské závody v Liberci. (21....

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová navštívila dětské závody v Liberci. (21. února 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zuzana Maděrová na setkání s fanoušky, Liberec, (19. února 2026).
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...
18 fotografií

Diváci se mohou v Krkonoších těšit na souboje Maděrové s její finálovou soupeřkou z olympijského závodu Sabine Payerovou z Rakouska či bronzovou medailistkou Lucií Dalmassovou z Itálie.

Přihlášena je mimo jiné i vedoucí žena průběžného hodnocení Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska. Českou nominaci doplňují vedle Maděrové Adéla Keclíková, Linda Jechová, Emma Maya Marešová a Hana Otipková.

V mužské kategorii ční trio nejlepších z her v Itálii – Benjamin Karl z Rakouska, Korejec Kim Sang-kjom a Bulhar Tervel Zamfirov. Chybět nemají ani lídr seriálu Aaron March či další Ital Maurizio Bormolini, který vede hodnocení paralelního slalomu.

Domácí barvy budou ve Špindlerově Mlýně hájit Kryštof Minárik, Adam Počinek, Filip Mareš, Ondřej Tulach a Aleš Urban.

V Krkonoších se bude o pohárové body závodit 7. března v paralelním slalomu. V Livignu se olympijské medaile rozdávaly za obří slalom, který je v seriálu na programu o nadcházejícím víkendu v polské Krynici. „Moc nás těší, že ve Špindlerově Mlýně budeme moci přivítat kompletní šestici medailistů z nedávných olympijských her,“ uvedl předseda organizačního výboru Jiří Fousek.

Zuzana Maděrová na setkání s fanoušky, Liberec, (19. února 2026).
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12. února 2026)
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii zlatou medaili v paralelním obřím slalomu, přivítali fanoušci na českobudějovickém Olympijském festivalu. Na snímku medailistka přebírá dort s vlastní podobiznou od primátorky města Dagmar Škodové Parmové. (9. února 2026)
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii zlatou medaili v paralelním obřím slalomu, přivítali fanoušci na českobudějovickém Olympijském festivalu. Sportovkyně čepovala i pivo. (9. února 2026)
18 fotografií

Absence hvězdy alpského snowboardingu Ledecké byla jasná už na začátku sezony. Ve stejném termínu mají lyžařky sjezd a superobří slalom v italském středisku Val di Fassa. A lyžím se trojnásobná olympijská vítězka věnuje v této sezoně přednostně.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. PanathinaikosFotbal - - 26. 2. 2026:Plzeň vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Fiorentina vs. BělostokFotbal - - 26. 2. 2026:Fiorentina vs. Bělostok //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 800.00
  • 800.00
  • -
CZ Bělehrad vs. LilleFotbal - - 26. 2. 2026:CZ Bělehrad vs. Lille //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Lausanne vs. OlomoucFotbal - - 26. 2. 2026:Lausanne vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.00
  • 3.50
Crystal Palace vs. Zrinjski MostarFotbal - - 26. 2. 2026:Crystal Palace vs. Zrinjski Mostar //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.12
  • 7.60
  • 35.00
Alkmaar vs. FC NoahFotbal - - 26. 2. 2026:Alkmaar vs. FC Noah //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 11.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

ONLINE: Lausanne - Olomouc 0:0, Kliment v dobré pozici, jeho střelu obrana blokuje

Sledujeme online
Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté mohou po třiatřiceti letech postoupit do osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního kola play off Konferenční ligy potřebují v Lausanne vyhrát aspoň o gól. Utkání můžete od...

26. února 2026  19:53,  aktualizováno  21:13

ONLINE: Plzeň - Panathinaikos 1:1, hraje se prodloužení, hosté jsou v deseti

Sledujeme online
Karel Spáčil (Plzeň) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól proti Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté bojují o pátou účast v osmifinále Evropské ligy. Proti Panathinaikosu Atény potřebují jakkoliv vyhrát, po 90 minutách ale byl stav 1:1 po gólech Tetteha a Spáčila, a tak se hraje...

26. února 2026  17:39,  aktualizováno  21:02

Do Špindlerova Mlýna dorazí šampionka Maděrová i ostatní olympijští medailisté

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová navštívila dětské závody v Liberci. (21....

Pořadatelé Světového poháru v alpském snowboardingu ve Špindlerově Mlýně evidují přihlášky všech šesti medailistů z nedávných olympijských her včetně domácí šampionky Zuzany Maděrové. Spolu s...

26. února 2026  20:54

Maxa liga v Přerově pokračuje. Firmy daly dvojnásobek peněz, město plánuje přidat

Fanoušci hokejového Přerova.

Nejistotu přerovských fanoušků v posledních měsících ukončila čtvrteční tisková konference hokejových Zubrů. Přerov bude pokračovat v Maxa lize minimálně v sezoně 2026/2027. „Máme z toho velkou...

26. února 2026  20:20

Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku

Martyna Petrénaitéová z DSK Basketball Brandýs drží soupeřku z KP Brno na...

Basketbalistky KP Brno porazily v domácí dohrávce 3. kola ligové nadstavby DSK Basketball Brandýs 69:48 a posunuly se na třetí místo v tabulce.

26. února 2026  20:15

České konce. Lehečka ani Menšík do semifinále turnaje v Dubaji neprošli

Jakub Menšík se loučí s turnajem v Dubaji.

Tenisový turnaj v Dubaji bude pokračovat bez české účasti. Jiří Lehečka prohrál ve čtvrtfinále se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7, Kanaďanovi podlehl po necelých dvou hodinách....

26. února 2026  15:43,  aktualizováno 

Navždy můj Valentýn. Shiffrinová ukázala fanouškům soukromé chvíle s Kildem

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová si po olympijském zlatě užívá klidné...

Závodní kolotoč a bujaré oslavy vystřídaly chvíle klidu. Slalomářka Mikaela Shiffrinová po olympijském triumfu pustila fanoušky do svého soukromí a ukázala, jak vypadají její dny po hrách v Miláně a...

26. února 2026  19:16

Etiopská mílařka Weltejiová nesmí dva roky závodit, odmítla dopingovou kontrolu

Diribe Weltejiová (v popředí) z Etiopie běží závod na 800 metrů.

Elitní etiopská mílařka Diribe Weltejiová dostala dvouletý trest za loňské odmítnutí dopingového testu. Sportovní arbitráž CAS v Lausanne rozhodla, že se dopustila nedbalosti, když nevyhověla...

26. února 2026  18:40

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Slavia i Olomouc zase v trestu: pokuty za pyrotechniku a rasistické pokřikování

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v zápase 22. kola na hřišti Karviné pokutu 70 tisíc korun, Olomouc za nepřístojnosti diváků v utkání s Plzní 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové...

26. února 2026  17:36

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Základní část NHL nesprintuje do svého konce jako česká extraliga, i tak se ale týmy chystají na její finiš. Blíží se uzávěrka přestupů, generální manažeři zvedají telefony, hráči ladí formu na play...

26. února 2026  17:30

A tanec pokračuje. Vinícius a Real se vypořádali s rasistickou kauzou po svém

Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem...

V sektoru skalních příznivců Realu Madrid za bránou z obřího bílého plátna křičel ve španělštině černý nápis: „Ne rasismu.“ O pár řad níž ochranka vyvedla z hlediště jednoho z fanoušků, protože...

26. února 2026  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.