Prezident lyžařského svazu Trávníček ve funkci z osobních důvodů skončí

Dlouholetý manažer a předseda představenstva agentury Sport Invest Marketing v pozici šéfa českého lyžování nahradil několik měsíců po zimních olympijských hrách v Pekingu Lukáše Heřmanského. Vydržel jeden olympijský cyklus, na prahu toho dalšího končí.
„Nikdy nebude ten správný okamžik odcházet, ale jsem přesvědčený, že nyní to svaz zvládne. Za mého působení se povedlo spoustu věcí zrealizovat a další nastartovat. Rozhodně neutíkám. Pokud bude mít prostředí zájem setrvat v nastaveném směru, rád se na tom budu podílet, avšak nikoliv už ve funkci prezidenta SLČR,“ uvedl.
Důvodů má víc, ale za klíčové považuje ty osobní. „Můj soukromý život se stal za roky v pozici prezidenta SLČR až příliš veřejným. Poznal jsem tu množství skvělých lidí, oddaných sportu, díky kterým se dařilo svaz posouvat. Ale také některé, kteří místo konstruktivního jednání volili cestu bojkotu a neustálých útoků na mou osobu jen proto, že se snažím věci měnit,“ posteskl si.
Připomněl, že byl do funkce prezidenta zvolen dvakrát a opakovaně získal důvěru. „Nadále cítím podporu hnutí, ale zároveň už se cítím také vyčerpaný a unavený z toho, že kromě náročné práce pro svaz musím zmíněné ataky neustále odrážet. Stojí mě to spoustu energie a dotýká se to mého osobního života i rodiny,“ dodal.
Během svého působení na svazu byl Trávníček jedním z obžalovaných v úplatkářské kauze kolem státní agentury CzechTourism. Kauza neměla spojitost s lyžováním, Trávníček vinu odmítal a ve funkci zůstal.
Řešilo se také financování Světového poháru žen ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně v roce 2023, kde audit ani kontrola Národní sportovní agentury žádné pochybení nenašly.