Lyžování ve Špindlu slavilo úspěch, pořadatelé věří v návrat do tří let

„Použil bych slova ‚maximální respekt‘. Ten mám vůči počasí, Špindlerovu Mlýnu jako městu, ski areálu a lidem, kteří pracovali na tom, aby Světový pohár proběhl v plném rozsahu a výrazně nad očekávání. Ještě dva týdny před termínem jsme si totiž nebyli jistí, zda ho dokážeme zorganizovat,“ řekl Trávníček.

Za dva dny navštívilo víkendové slalomy v areálu Svatý Petr 19 079 fanoušků, tedy zhruba o 400 více než před čtyřmi lety (18 697). Velký vliv měli i slovenští fanoušci, kteří přijeli podporovat Petru Vlhovou.

„V tvrdých datech jsme překonali rok 2019. Překonali jsme i rozpočet, ale to je dané situací, v níž se nacházíme. Byly tu dva roky covidu nebo je zde válečný konflikt na východě od nás, energetická krize či inflace,“ uvedl Trávníček. „Z pokladen je třeba vidět, že taková akce přináší větší útraty a také sledovanost v televizi zaznamenala vysoká čísla. Tolik pozitivního z roku 2019 si nepamatuji,“ doplnil Trávníček.

Organizátoři si poradili s logistikou, organizací, na poslední chvíli jim vyšlo i počasí. Připravenost tratí, zázemí či diváckou atmosféru si pochvalovala také americká hvězda Shiffrinová, která po sobotním triumfu atakovala rekordní 86. vítězství Švéda Ingemara Stenmarka. Nakonec ji v neděli o šest setin sekundy porazila Němka Lena Dürrová.

„Mikaela zveřejnila před závodem zdravici do Špindlerova Mlýna, že tu závodila poprvé ve Světovém poháru, a po něm nám na sociálních sítích vystřihla poděkování. Udělala to sama bez jakékoliv smlouvy a to je pro nás neuvěřitelná vizitka a pochvala,“ podotkl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Podle organizátorů se kvůli počasí začal kopec zasněžovat v posledním možném termínu. Nízké teploty o víkendu ale přišly vhod. „Měli jsme štěstí. Máme pozitivní zpětnou vazbu na kvalitu sjezdovky nebo zázemí,“ podotkl šéf organizačního výboru Max Gottfried.

Pořadatelé by chtěli kladné reakce využít v dalších letech. Podle Trávníčka by bylo ideální, aby se Světový pohár vrátil do Špindlerova Mlýna za tři roky. „V mých očích by bylo největší poděkování, kdybychom se dostali na pevné místo v kalendáři. Ideální výhled by byl, aby docházelo k opakování Jasná (Slovensko), Špindlerův Mlýn a případně rok pauza nebo Polsko. A znovu poté opakovat,“ nastínil Trávníček.

Po závodu jednal i s Romanem Kumpoštem, který je členem vedení FIS. „Realisticky bych to viděl za tři roky, ale kdyby přišla nabídka dostat se do kalendáře ihned, tak je to něco, co bychom zvažovali. Takovou příležitost totiž mnohokrát nedostanete,“ řekl Trávníček.

David Trávníček, předseda představenstva Sport Invest Marketing

Scénář pořadatelství za tři roky by byl ideální i z hlediska rozpočtu. „Situace kolem sportu není optimální. Množství peněz se spíše snižuje a lyžování není jediným sportem, který chce pořádat v Česku vrcholné akce. Věřím, že ale jednou za tři roky je v našich silách finanční prostředky získat,“ doplnil Trávníček

Nadále má zájem o závody Světového poháru žen. „Myslím, že v Česku není kopec, který by splňoval kritéria pro organizaci mužského závodu. Máme ambici přilákat Evropský pohár. Ve Špindlu se navíc odehrávají další závody, jako je snowboardový Snowjam,“ dodal Trávníček.