Osmnáctiletý sjezdař Kubeš: Zahraničí je jinde, musím ještě makat na technice

„Podal jsem výkon, který sice měl malé chybičky, ale jsem spokojený,“ říká Kubeš. „Urvat medaile mezi dospělými se mi ještě nepodařilo, na druhou stranu to ale nijak nepřeceňuji,“ dodává skromně.

Ve Špindlu mezi muži zajel stříbro v super-G a přidal bronz v alpské kombinaci (super-G a slalom). Navrch získal zlatou medaili (v super-G) a stříbro v alpské kombinaci v juniorské kategorii.

David Kubeš Narodil se 26. března 2002 v Praze, kde nastoupil na základní školu. Po dokončení první třídy se však s rodinou přestěhoval do Živanic nedaleko Pardubic. Na lyže se poprvé postavil ve dvou letech, premiérový výlet na ledovec s otcem absolvoval v pěti. Původně nastoupil na osmileté gymnázium, přestup na to sportovní v Pardubicích však znamenal definitivní začátek profi kariéry lyžaře. Mezi jeho největší úspěchy zatím patří druhé místo v Super G na loňském mistrovství světa juniorů U18. Zúčastnil se také mládežnické olympiády 2020, kde v Super G skončil pátý.

V úvodu sezony jste přitom končil hluboko v pořadí...

Začátek byl tvrdý. Objížděl jsem těžší zahraniční závody v Rakousku a Itálii, zapsal jsem první starty v evropském poháru, což je druhá nejlepší soutěž. Tam to byl slušný střet s realitou. Viděl jsem, že do toho mám ještě daleko a musím na sobě pracovat. O víkendu přišlo mírné povzbuzení, ale pořád jsou to české závody, zahraničí je někde jinde.

Na čem konkrétně ještě musíte zapracovat?

Na technice. Kondičně jsem letos připravený nejlíp, jak to šlo. Nejen letos, možná v celé své dosavadní kariéře vůbec. Stará se o mě RTR Group, za což děkuji. Techniku ale musím posunout ještě o pár levelů, pak budu schopen konkurovat těm lepším a možná i nejlepším.

Na trati ve Špindlu už jste v minulosti několikrát uspěl. Dá se označit jako vaše oblíbená, nebo je to tím, co jste už říkal, že jde „jen“ o české závody?

Na téhle sjezdovce jsem trénoval odmalička, takže na tom možná něco bude. Mám ji naježděnou, ale že bych ji měl nějak v oblibě, to se říct nedá. I když se mi tam daří.

Troufnete si odhadnout, kam vám získané dospělé medaile mohou otevřít dveře? Přece jen jste již v reprezentaci.

Jestli mi zrovna tohle něco otvírá, to nevím. Ale úspěch to pořád je, jde o moji první dospělou medaili. Bude teď hlavně na mně, abych se dál zlepšoval, posouval, a pak můžeme koukat zase víc dopředu.

Jakou největší akci jste zatím ve své kariéře absolvoval?

Dvakrát jsem byl na mistrovství světa juniorů a minulý rok na mládežnické olympiádě v Tokiu. Dva roky zpátky jsem pak okusil také evropskou olympiádu mládeže v Baku.

Komplikuje vám nějak aktuální přípravu koronavirus?

Musím říct, že mě to zas tolik neovlivnilo, maximálně ve výběru místa, kam pojedeme trénovat. Celou přípravu jsem ale měl možnosti, dokonce i tady v Česku.

Co program v nejbližší době?

Teď si dám od lyží chvíli pauzu, protože musím potrénovat kondičku. A taky dohnat pololetí ve škole, což snad zvládnu během týdne. Poslední tři měsíce jsem byl neustále mimo Českou republiku, takže si dám malý oddych. Pak uvidíme, rozhodneme se podle toho, kde budou jaké závody a nejlepší podmínky pro trénink.

Studujete pardubické sportovní gymnázium, takže předpokládám, že škola vám vychází vstříc.

Úplně dokonale. Musím si to pochválit. Jinak bych ten sport na takové úrovni nemohl dělat, kdybych musel všechno dohánět najednou.

Pomáhá vám současná situace třeba i v tom, že výuky jsou řešeny distančně?

To mi naprosto vyhovuje. Test nebo zkoušení absolvuji přes kameru a s učiteli se mohu daleko lépe domluvit a vše naplánovat.