Bauer? Byl skvělý! Fenomén Cologna o Česku i budoucnosti zimních sportů

Už jsou to více než dva roky, co dal životu profesionálního sportovce sbohem. Ale že byste to na něm nějak poznali? Ani náhodou. Dario Cologna si stále drží skvělou figuru, nemá snad ani gram tuku navíc. „Jen nemládnu,“ usmál se osmatřicetiletý Švýcar v rozhovoru pro iDNES Premium a Deník Sport během akce Forum Nordicum.