Švýcar Yule ovládl slalom v Kitzbühelu, pomohl kiks Fellera

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko) Muži - slalom 1. Yule (Švýc.) 1:44,63 (53,03+51,60), 2. Ryding (Brit.) -0,40 (53,74+51,29), 3. Braathen (Nor.) -0,41 (52,49+52,55), 4. Strasser (Něm.) -0,42 (52,68+52,37), 5. Kristoffersen (Nor.) -0,47 (53,63+51,47), 6. Meillard (Švýc.) -0,53 (52,86+52,30) Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 10 závodů): 1. Braathen 370, 2. Kristoffersen 365, 3. Yule 334, 4. Meillard 262, 5. Feller (Rak.) 241, 6. Strasser 240 Průběžné pořadí SP (po 22 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1186, 2. Kilde (Nor.) 961, 3. Kristoffersen 710, 4. Kriechmayr (Rak.) 677, 5. Braathen 585, 6. Meillard 547