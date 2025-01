Tschofenig Airlines vážně létá! Vítězi Turné jen bylo líto poražených krajanů

Kraft před posledním pondělním dílem Turné v Bischofshofenu vedl. Na druhého týmového kolegu Jana Hörla měl k dobru ale jen šest desetin bodu a na třetího Tschofeniga 1,3.

Posléze si Kraft počínal nejlépe i v prvním kole. Jenže ve druhé části zaúřadovalo počasí. Kolem můstku se rozfučel vítr a když se vítěz Turné z roku 2015 chystal ke skoku, rozhodčí ho stáhli.

Než se mohl znovu posadit na startovní lavičku, uplynula čtvrt hodinka. Vychladl, vypadl z koncentrace. „Nebylo to na mé straně,“ litoval Kraft. „Není fér čekat patnáct minut zapnutý v botách. Pro skoky musíte být výbušní a výbušnost byla pryč.“

A s ní odešlo i jeho možné vítězství. Tak právě proto Tschofenig bujaře neslavil. Ačkoliv je i počasí samozřejmě součástí hry, cítil, že nevyhrál jen díky svému umění.

Ve druhém kole Kraft skočil na značku 137,5 metru, tedy o tři méně než Tschofenig, jenž navíc vysekl takřka ukázkový telemark.

Rychle bylo jasné: Kdepak Kraft, vítězem bude z tria Rakušanů ten nejmladší, dvaadvacetiletý Tschofenig.

Rakouský skokan na lyžích Daniel Tschofenig v kvalifikaci závodu Turné čtyř můstků v Oberstdorfu.

„Opravdu mi bylo Stefana líto,“ povídal vítěz. „Nechtěl bych tam nahoře zůstat tak dlouho a jen čekat. Zasloužil by si vyhrát.“

Zprvu hrál i fotbal

Úsměvy po triumfu spíš šetřil. Co se mu podařilo? To si nejspíš naplno užije až za pár týdnů, kdy emoce opadnou.

O takovýchto úspěších nicméně vždycky snil. Tschofenig skoky miloval už od mládí. „Jako malý kluk jsem vysedával u televize a snil, že tady vyhraju. Neuvěřitelné,“ vykládal pro Red Bull, když opanoval druhý díl Turné v Garmisch-Partenkirchenu.

Své první skoky absolvoval už jako sedmiletý pod vedením legendárního Andrease Goldbergera v rámci jeho programu pro děti Goldi Talente Cup.

„Objíždíme s ním různé destinace a chceme přivést děti ke skokům,“ vysvětloval loni dvaapadesátiletý letec pro iDNES Premium. „Začali jsme už v roce 2009, takže vidíme první výsledky.“

Právě Tschofenig je zatím tím nejzářivějším. „Určitě je to jeden z momentů, který mě nejvíce ovlivnil, protože bez Goldiho bych se možná vůbec nestal skokanem,“ vzpomíná on.

Skoky ho pohltily. Zprvu sice hrál i fotbal za tým SV Draschitz, ve dvanácti ale zelené trávníky definitivně vyměnil za nájezdovou stopu.

Líčil, jak miluje pocit, když se vznese a pár sekund si připadá jako pták. Nebo spíš letadlo? Na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Tschofenig Airlines.

Na juniorských mistrovství světa získal čtyři zlaté medaile. Ve Světovém poháru debutoval v roce 2021 ještě coby náctiletý a prakticky ihned končil na bodovaných pozicích.

Daniel Tschofenig se raduje po druhém skoku v Bischofshofenu.

První individuální pódia začal sbírat od roku 2023 a v tomto roce si připsal i první vítězství, v polském Zakopaném se stal vůbec prvním skokanem narozeným v současném tisicíletí, kterému se to podařilo.

Nikdy nebudu dokonalý

Tlačí ho nejen silný rakouský tým, ale i jeho kanadská přítelkyně Alexandra Loutittová, úřadující mistryně světa na velkém můstku. „Navzájem se hecujeme,“ povídá Tschofenig.

Pro vrcholový sport má i ideální myšlení. Je klidný a jen tak ho něco nerozhází. Prý už léta pracuje se sportovních psychologem a razí zásadu: „Vzdal jsem se zběsilé touhy dělat všechno dokonale.“

I díky tomu všemu na Turné zářil. Nerozklepal se, když bojoval o vítězství před desetitisíci bouřícími fanoušky.

Šlo od něj o potvrzení formy, s níž vstoupil do této sezony. Před Turné v individuálních závodech šestkrát vystoupal na pódium a dvakrát vyhrál. Ve čtyřdílném skokanském seriálu pak ve stabilní výkonnosti pokračoval. V Oberstdorfu byl třetí, v Ga-Pa vyhrál, v Innsbrucku bral další třetí příčku a na závěr v Bischofshofenu opět triumfoval.

„Neuvěřitelné,“ jen kroutil hlavou. „Přitom na konci roku jsem se v trénincích trápil. Tolik jsem se snažil, ale vůbec mi to nelétalo. Ale jak začala soutěž, všechno do sebe zapadlo a věděl jsem co musím dělat. Je mi teda líto ostatních kluků. I Stefan a Jan by si to zasloužili, ale jsem samozřejmě superšťastný.“

A to je ještě celá kariéra před ním.