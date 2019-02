Jízdu v boulích piluje v Jizerkách, teď Honzig míří na mistrovství světa

„Chtěl bych skončit do třicátého místa, to by se mi líbilo,“ říká nejlepší český „boulař“ současnosti. Světový šampionát se uskuteční začátkem února v americkém Deer Valley.

Daniel Honzig v prestižním seriálu Světového poháru jízdy v boulích závodí teprve druhou sezonu, předtím na nákladné cesty neměl dostatek peněz. V prosinci si v čínském středisku Thaiwoo zajel svůj nejlepší životní výsledek: obsadil 34. místo.

„Je to trať, kam celý den svítí sluníčko, a tak je výborně vidět. Na první pohled je zřejmé, že to místo bude hostit další olympijské hry v roce 2022. Penězi se tam nešetří a všechno vypadá už teď krásně,“ řekl český reprezentant.

Teď se připravuje na světový šampionát doma na Tanvaldském Špičáku, kde díky dobrým sněhovým podmínkám v lednu vznikla trať pro jízdu v boulích, kterou sám pomáhal stavět. Minulý víkend se na jeho domovském kopci uskutečnil první a druhý závod Českého poháru a Daniel Honzig oba vyhrál.

S akrobatickým lyžováním začínal v době, kdy zaznamenávalo v tuzemsku velký rozmach. Jízdu v boulích hodně zpopularizovala jablonecká Nikola Sudová, dvojnásobná medailistka z mistrovství světa. Honzigovým lyžařským domovem byly od začátku Jizerské hory - ze Severáku se přes Bedřichov dostal až na Tanvaldský Špičák, kde nyní tráví nejvíc času.

Už od útlého věku jezdí za Bižuterii Jablonec nad Nisou. Sport je pro něj koníčkem a aby mohl jezdit velké závody, musí shánět sponzory. „Je to nákladné, jeden závod mě vyjde zhruba na padesát tisíc korun, když se letí do Ameriky, je to samozřejmě ještě dražší,“ podotýká muž, který před třemi lety sháněl peníze na sportování i od fanoušků na crowdfundingovém portálu. Vsoučasné době má i podporu Dukly Liberec a města Jablonce, částečně se také živí prací v oboru informačních technologií.

Česko má v jízdě v boulích slušnou základnu mezi dětmi, v dospělé reprezentaci jsou však jen dva muži: kromě Daniela Honziga ještě Čechokanaďan Matěj Retzer. Oba by se měli představit na únorovém mistrovství světa.

Velkou metou pro lyžaře bývá účast na olympijských hrách. Ty zimní se konají za tři roky v Číně. „To je pro mě hudba budoucnosti, tak daleko neuvažuju. Soustředím se na krátkodobější cíle, abych jezdil co nejlíp,“ říká Honzig.