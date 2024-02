Prosolená jako od moře a zase mezi nejlepšími. Ledeckou potěšili i fanoušci

Po téměř dvou letech se česká lyžařka Ester Ledecká opět probojovala do nejlepší desítky závodu Světového poháru. Skvělé osmé místo v super-G si vyjela v oblíbené Crans Montaně, kde chválila práci organizátorů i fanoušky, kteří na tribunách setrvali až do úplného konce. „Moc jsem si to užila,“ zářila.