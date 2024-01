Gutová-Behramiová vládla super-G v Cortině, Ledecká absentovala

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d’Ampezzo (Itálie) Ženy - superobří slalom 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:20,75, 2. Venierová (Rak.) -0,21, 3. Miradoliová (Fr.) -0,41, 4. Mowinckelová (Nor.) -0,53, 5. Goggiaová -0,58, 6. Bassinová (obě It.) -0,75 Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 z 10 závodů): 1. Gutová-Behramiová 320, 2. Hütterová (Rak.) 310, 3. Brignoneová (It.) 246, 4. Goggiaová 237, 5. Lieová (Nor.) 191, 6. Puchnerová (Rak.) 178, ...24. Ledecká (ČR) 45 Průběžné pořadí SP (po 25 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1209, 2. Gutová-Behramiová 1014, 3. Brignoneová 838, 4. Vlhová (SR) 802, 5. Goggiaová 747, 6. Hectorová (Švéd.) 647, ...61. Ledecká 76, 62. Dubovská 73, 111. Jelínková (obě ČR) 9