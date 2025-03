Snowboardový úkaz. Rakušanka válí i v 51 letech. Motivuje mě, velebí ji Ledecká

Velezkušená Rieglerová ve Švýcarsku jen podtrhla, že právě skončená sezona jí vyšla skvěle. V celkovém hodnocení Světového poháru se vyškrábala na osmou příčku, při prosincové zastávce v Číně dokonce slavila druhou pozici ve slalomu.

Na MS ve Svatém Mořici skončila šestá jak ve čtvrtečním paralelním obřím slalomu, tak v sobotním slalomu. Pro srovnání: nejmladší účastnicí obou klání byla Bulharka Malena Zamfirová, jež se narodila v roce 2009, tedy o 36 let později...

Rieglerová se ve své předlouhé kariéře zúčastnila už 427 klání Světového poháru. A od triumfu ve slalomu v Bad Gasteinu v roce 2019, kdy jí bylo 45, je nejstarší vítězkou v historii prestižního snowboardového seriálu.

„Kdyby se mi ten rekord ještě podařilo posunout, bylo by to úžasné. Věřím, že to můžu dokázat.“

Ve sbírce úspěchů má rovněž titul mistryně světa z obřího slalomu ze šampionátu v roce 2015.

Momentálně je jejím cílem probojovat se na olympijské hry v Itálii v příštím roce, kde by si ráda vynahradila zklamání z Pekingu 2022, který zmeškala.

Přitom podle trenérů měla už dávno skončit, když jí bylo třicet let, vyřadili ji z rakouské reprezentace.

„Prý jsem byla moc stará. Vždycky se musím usmát, když si na to vzpomenu a dojde mi, že to bylo před více než dvaceti lety. Tehdy by nikoho nenapadlo, že budu závodit ještě tak dlouho,“ popisovala nedávno pro web olympics.com.

Se změnou vedení se ale do týmu vrátila, což se v podstatě doteď ukazuje jako správné rozhodnutí. Ve Svatém Mořici byla v obou závodech nejlepší Rakušankou.

Ještě předtím, než v roce 1994 debutovala ve Světovém poháru, zkoušela pracovat jako kadeřnice. „Od té doby vím, že práce od devíti do pěti pro mě není. Jsem moc vděčná, že mohu snowboardovat a dělat to, co mě tolik baví,“ cituje ji švýcarský deník Tages-Anzeiger.

Rakouská snowboardistka Claudia Rieglerová na mistrovství světa ve Svatém Mořici

Svou sportovní dlouhověkost přičítá i tomu, že se hodně věnuje myšlenkám a mozkovým pochodům. „Když si pořád myslíte, že stárnutí není hezké a že to jde s vámi z kopce, tak potom tahle slova spouštějí odpovídající neurotransmitery, které mají dopad na vaše tělo.“

Zatím podle svých slov není připravena na okamžik, kdy bude muset kariéru ukončit.

Ten moment sice jednou nastane, spíš dříve než později, ale zas tolik s ním spěchat nemusí. Vždyť pořád dokáže porážet většinu soupeřek a vysluhuje si od nich značný a zasloužený respekt.

„Zaprvé je úžasná ženská, vždycky si vážím, když je výborný sportovec zároveň fajn osobnost,“ říkala o ní Ledecká ve Svatém Mořici. „A zadruhé je obdivuhodné, jak to zvládá. Nevím, jestli toho už nemá plné zuby, že ji všichni propírají, že je stará. Ale já myslím, že stará není. Jen ukazuje, jak se mládí dá protáhnout.“

Mimochodem, česká hvězda v neděli slaví třicáté narozeniny. Připomínky tohoto významného jubilea slyšela nerada, připadá jí totiž, že sportovní život utíká příliš rychle. Ale zároveň prohlásila: „Když vidím, že Claudia to pořád válcuje neskutečným způsobem a v každém závodě je v první desítce, tak mě to hrozně motivuje.“