Od té doby dělá vše proto, aby se takovým chvílím vyhnula. A ráda by, aby i díky jejím zkušenostem nemusel něco podobného zažít už nikdo další.
„Na prudkých svazích se čerstvý sníh začíná kolem snowboardisty akumulovat. Když jsem doskočila z jedné bariéry, podsekl mi nohy a stáhl mě pod sebe,“ líčí Pančochová pro MF DNES okamžik, ke kterému došlo letos v lednu při natáčení snowboardové show v Japonsku.
Bylo to vůbec poprvé, kdy se ocitla celá pod sněhem. Netušila, jak hluboko je.
Snowboarding v prašanu je sice zábava, ale je potřeba být s těmi správnými lidmi.