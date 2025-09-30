Chceme patřit mezi nejlepší na světě. Kolem Řezáče vznikl nový tým běžkařů

„Před pár roky jsme začínali s malým lyžařským týmem okolo dnes již legendárního Standy Řezáče, a jak roste náš byznys, přirozeně rostou i naše sportovní cíle,“ řekl Pavel Sehnal.
„Tržby Slavia pojišťovny dosáhly za poslední rok dvou miliard, máme už téměř šest set tisíc zákazníků,“ pochlubil se byznysmen. „Když vyděláte nějaké peníze, můžete je dát do prosté reklamy někde na internetu, nebo viditelně podpořit český sport. Já se rozhodl pro druhou cestu.“
Byla to logická volba, Sehnal je sám vášnivý aktivní sportovec, běhá desítky kilometrů na lyžích, podobné štreky rád šlape na kole, stovky kilometrů si nedávno naložil na mořském kajaku ve Skandinávii. „Podporujeme řadu sportovních akcí a klubů, ale běžecké lyžování zůstává jasnou prioritou.“
I proto se zrodil nový Slavia pojišťovna Robinson Trentino tým. „Vyrazil jsem do Itálie, stačily dvě pizzy, dvě kafe a plácli jsme si s majitelem tamního týmu Robinson Trentino na užší spolupráci,“ vylíčil s úsměvem Sehnal.
Už v minulé sezoně týmy úzce spolupracovaly při vzájemné podpoře závodníků, letos tedy budou vystupovat společně jako jedna sestava, která aktuálně čítá deset jmen z pěti států: Tord Asle Gjerdalen, Oda Nerdrumová (Norsko), Stanislav Řezáč, Fabián Štoček, Tereza Hujerová (Česko), Jakob Walther (Německo), Gustav Eriksson (Švédsko), Simon Vuillet, Michaela Patscheiderová, Hanna Fineová (Francie).
Majitel původního italského týmu Bruno Debertolis ke spojení řekl: „Je to velká výzva, jdeme do něčeho úplně nového, ale krok za krokem z toho může vyrůst velká věc.“ Brzy by rád získal do sestavy ke světovým hvězdám Gjerdalenovi a Řezáčovi, kteří se v dlouhých světových závodech dokázali výrazně prosadit v minulosti, také běžkaře Maxe Nováka, kometu tohoto sportu s českými kořeny žijící ve Švédsku.
„A pak bychom chtěli do top trojky světových týmů, jakkoli to v tvrdé konkurenci Seveřanů bude těžké,“ nadhodil Sehnal. „Přece když jdete na tenis s lepším sousedem, taky nechcete automaticky prohrát.“
Jeho životní filozofii podtrhuje i každoroční aktivní účast v dálkových závodech běžkařů: „Doufám, že aspoň půlku závodů našeho týmu zažiju aktivně! Samozřejmě nebudu vepředu, ale každý si najde svého soupeře. Ten pocit, když je pět tisíc běžkařů před vámi, ale dalších deset tisíc za vámi, to nejde popsat, to musíte zažít. Běžte si to zkusit, srdce závodníka bije v každém z nás.“