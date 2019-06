Česko má dva závody SP ve snowboardingu: finále slopestylu a Big Air

Lyžování

Zvětšit fotografii Laurie Blouinová ve slopestylu na mistrovství světa | foto: Reuters

dnes 16:29

Hned dva závody Světového poháru ve snowboardingu by mohli vidět čeští fandové v průběhu příští zimy. Do Špindlerova Mlýna se vrátí slopestyle, a to jako finále disciplíny, v Deštném v Orlických horách by se měl konat Big Air.

Dvě české hvězdy na prkně - majitelky velkých glóbů - snowboardcrossařka Eva Samková a paralelní disciplíny jezdící Ester Ledecká - si tedy musejí na domácí SP počkat. „V budoucnu bychom chtěli pořádat Světový pohár i v ostatních disciplínách,“ řekl ČTK manažer komunikace lyžařského svazu Tomáš Haisl, že i ve snowboardcrossu či paralelních disciplínách by v dohledné době mohl SP do Česka zavítat. „Chtěla bych, hrozně bych chtěla,“ řekla už dříve mistryně světa Samková, jak moc by si přála domácí SP. V nadcházející sezoně čekají Samkovou i olympijskou vítězku Ledeckou boje o pohárové body pouze v zahraničí, zato Šárka Pančochová si po třech letech užije domácí atmosféru ve Špindlerově Mlýně, kde bude znovu finále Světového poháru ve slopestylu. V krkonošském středisku se bude závodit 20. a 21. března 2020. Středisko Deštné v Orlických horách usiluje o závod Světového poháru v disciplíně Big Air a v kalendáři má vyhrazen termín 28. a 29. února. „Jelikož se v seriálu jedná o novou destinaci, velmi bude záležet na inspekci FIS, která proběhne v červenci společně s inspekcí před Světovým pohárem freestyle snowboardistů,“ uvedl generální sekretář svazu Jakub Čeřovský. V Česku tak budou v zimě celkem tři podniky seriálu SP. Nové Město na Moravě bude v lednu hostit běžce na lyžích. Dva mužské a dva ženské závody klasickou technikou se na Vysočině uskuteční 18. a 19. ledna. Naopak letos nebude letní Grand Prix skokanů na lyžích v Liberci. Důvodem je certifikace skokanských můstků, kterou z vlastních zdrojů ve výši půl milionu korun zajišťuje nájemce můstků, společnost TMR Ještěd. Ta zároveň ve spolupráci se Svazem lyžařů ČR připravuje projekt modernizace můstků, který zahrnuje novou umělou nájezdovou stopu a sítě proti větru. Zatímco většina lyžařských a snowboardových disciplín má v závodním kalendáři ještě dlouho volno, naplno se rozjíždí sezona travním lyžařům. V Česku se pojede Světový pohár 29. a 30. června v Předklášteří.