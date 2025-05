Jestli se před domácím publikem na prkně představí trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, není jisté. Plánovaný závod totiž koliduje se závody v lyžařském Světovém poháru v rychlostních disciplínách, jimž dává Ledecká v poslední době přednost.

V příští zimní sezoně by měly být v Česku dva podniky Světového poháru. Už dříve byl jasný návrat alpských lyžařek do Špindlerova Mlýna, kde by se měl koncem ledna uskutečnit obří slalom a slalom. Svaz pro tuto akci požádal o dotaci, zařadil ji mezi významné akce mimořádné důležitosti. Kabinet Petra Fialy v březnu schválil, že prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA) poskytne 56 milionů korun.

Světový pohár v alpském snowboardingu je výsledkem jednání národního svazu s mezinárodní federací FIS. Ta po zrušení plánovaného SP ve snowboardcrossu na Dolní Moravě vyzvala českou stranu, aby se ujala pořádání dalšího SP ve snowboardcrossu a k tomu přidala i alpský snowboarding. Tři podniky Světového poháru v jedné sezoně byly pro svaz nemyslitelné, takže se dohodli na pořádání paralelních disciplín.

„Finálně jsme si to potvrdili se zástupci Mezinárodní lyžařské federace na zasedání technických komisí v Portugalsku, odkud jsme se vrátili zhruba před 14 dny,“ řekl Šindelář.

Zatím jsou ve hře dva termíny. „Myslím si, že na 99 procent z toho bude termín 7. až 8. března 2026. Jsou tam dva závodní dny, pravděpodobně by to měl být pouze paralelní slalom,“ přiblížil Šindelář. V nejbližší době by se mělo rozhodnout o dějišti závodů, jednou z variant je Špindlerův Mlýn.

Stálicí ve Světovém poháru je z českých snowboardistek Zuzana Maděrová, která se už prosadila i na stupně vítězů. Příležitostně ve Světovém poháru na snowboardu startuje úřadující mistryně světa v paralelním obřím slalomu Ledecká. „V tuhle chvíli oba dva zamýšlené termíny kolidují s kalendářem rychlostních disciplín. S Ester ani jejím týmem jsme se na tohle téma ještě nebavili,“ poznamenal Šindelář.

Státní podporu bude svaz řešit v rámci standardního programu pro významné sportovní akce, který NSA vypisuje koncem kalendářního roku. O přidělení dotací rozhodne až začátkem roku 2026. „Samozřejmě je otázkou, zda ve chvíli, kdy akce bude probíhat, budeme znát státní podporu a v jaké výši bude,“ uvedl Šindelář s tím, že se svaz souběžně snaží zajistit financování ze soukromých zdrojů.

Lyžařský svaz měl v uplynulé sezoně organizovat dva podniky Světového poháru, ale v obou případech se pořadatelství vzdal. Světový pohár v běžeckém lyžování v Novém Městě na Moravě neuspořádal z ekonomických důvodů. Plánovaný SP ve snowboardcrossu na Dolní Moravě proto, že nenašel poskytovatele ubytování pro závodníky, členy realizačních týmů a další účastníky a už neměl čas na vypsání a vyhodnocení nového kola výběru podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým se musí řídit.