Čeští skokani skončili ve Finsku v karanténě, řeší se jejich návrat

Sakala, který v létě nemoc covid-19 prodělal, měl pozitivní test v neděli. Ostatní závodníci Viktor Polášek, Vojtěch Štursa a Čestmír Kožíšek sice byli negativní, ale museli také do karantény.

„Jsou na hotelu, každý musel do svého pokoje a jednáme, kdy je finská hygiena pustí do Česka. Snad to vyjde. Situace se vyvíjí každou hodinu,“ řekl za vedení skokanského úseku lyžařského svazu Jan Baier.

Teoreticky by v Rusku mohli skákat Roman Koudelka či František Holík, kteří jako jediní další Češi mají právo účasti ve Světovém poháru, ale podle vedení skokanského úseku na závody taktéž neodletí. Česká jednička Koudelka se po zranění kolena chystá na první start v sezoně až v Engelbergu od 18. prosince.

Po návratu z Finska se svěřenci kouče Františka Vaculíka začnou připravovat na přeložené mistrovství světa v letech na lyžích. Šampionát se na mamutím můstku ve slovinské Planici uskuteční 10. až 13. prosince.