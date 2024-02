Lyžařka Janatová obsadila na SP v Canmore 16. místo ve sprintu

SP v běhu na lyžích v Canmore (Kanada) sprint volně: Muži: 1. Klaebo 2:44,40, 2. Valnes (oba Nor.) -0,43, 3. Anger (Švéd.) -0,63, 4. E. Northug (Nor.) -0,76, 5. Barp (It.) -1:01, 6. Riebli (Švýc.) 3,43, ...28. Černý (ČR) - vyřazen ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 34 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 1774, 2. Valnes 1446, 3. Klaebo 1303, 4. Golberg (Nor.) 1278, 5. Moch (Něm.) 948, 6. Nyenget (Nor.) 916, ...31. Novák 445, 78. Fellner 110, 109. Černý 47, 112. Šeller (všichni ČR) 42. Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 3:03,88, 2. Dahlqvistová -0,57, 3. Svahnová -1,40, 4. Hagströmová (všechny Švéd.) -1,89, 5. Digginsová (USA) -2,01, 6. T. Wengová (Nor.) -2,19, ...16. Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 38. Beranová, 43. Antošová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 34 závodů): 1. Digginsová 1986, 2. Svahnová 1663, 3. Karlssonová (Švéd.) 1517, 4. Brennanová (USA) 1396, 5. Carlová (Něm.) 1368, 6. Ribomová (Švéd.) 1290, ...15. Janatová 712, 56. Beranová 179, 81. Antošová 65.