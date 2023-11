Naštěstí už děti má. Lyžaři Halfvarssonovi omrzly v Ruce genitálie

Na startu závodu, v němž český reprezentant Michal Novák zazářil druhým místem, bylo 19 stupňů Celsia pod nulou. To je jen jeden stupeň nad hranicí, která je pro Světový pohár v běhu na lyžích přípustná.

„Úplně šíleně to bolí, je to strašné,“ uvedl Halfvarsson, zatímco ukazoval na svůj rozkrok. V závodní kombinéze jsou v mrazech mužské intimní partie náchylné k promrznutí.

Čtyřiatřicetiletý Švéd, který je dvojnásobným vicemistrem světa ve štafetě, už něco podobného zažil před několika lety. „Naštěstí budu mít brzy druhé dítě, protože do budoucna by to byl problém, kdybych takhle pokračoval,“ poznamenal s úsměvem.

Na trati strávil téměř 50 minut, než jako nejlepší Švéd dojel na 18. místě s odstupem 42,3 sekundy na vítězného Nora Jana Thomase Jenssena. Pak byl deset minut ve stanu, aby si penis zahřál.