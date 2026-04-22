Mistr světa v letech ošklivě sletěl z kola, u zkoušky měl Kranjec přes dvě promile

Někdejší mistr světa v letech na lyžích Robert Kranjec se doma ve Slovinsku vážně zranil při pádu na kole. Informoval o tom v úterý slovinský svaz. Podle informací médií se nehoda stala už minulý týden a čtyřiačtyřicetiletý skokan byl v době incidentu silně opilý. Policejní zdroje uvádějí, že nadýchal 2,5 promile.

ŠAMPION SLAVÍ. Robert Kranjec si užívá, že se před chvílí stal mistrem světa v letech na lyžích. | foto: Reuters

„Rádi bychom vás informovali, že Robert Kranjec se vážně zranil při nehodě na kole a v současné době se léčí v nemocnici. Jeho stav je stabilizovaný a v nadcházejících dnech zahájí dlouhou a náročnou rehabilitaci. Robert nyní potřebuje odpočinek, čas na zotavení a spoustu pozitivní energie,“ uvedl svaz v prohlášení.

Podle slovinských médií byl Kranjec po nehodě nejprve ošetřován v místní nemocnici v Jesenici. Vzhledem k vážnosti zranění byl ale poté letecky převezen na univerzitní kliniku v Lublani, kde je stále hospitalizován.

Někdejší elitní letec vybojoval vítězství v sedmi závodech Světového poháru, šest z nich v letech na lyžích. V roce 2012 získal titul mistra světa v letech, kariéru ukončil v roce 2019.

