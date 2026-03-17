Bulharka po zranění ze Špindlu podstoupila šestihodinový operační zákrok

Zamfirovovou ve Špindlerově Mlýně během přípravy na víkendové závody Světového poháru srazil 3. března při dojezdu na sjezdovce mimo oficiální tréninky lyžař. Zraněnou snowboardistku přepravil vrtulník do nemocnice v Hradci Králové, kde absolvovala několik akutních operací, aby lékaři stabilizovali její stav.
Minulý týden na klinice ve Štýrském Hradci chirurgové provedli náročnou rekonstrukci zlomeniny stehenní kosti a zafixovali pánev. Externí fixátory, které do té doby stabilizovaly pánev a stehno, lékaři odstranili. Další zákrok si vyžádalo zranění v oblasti ramene.
Česká policie vyšetřuje srážku Zamfirovové s lyžařem, který je rovněž cizinec a při kolizi utrpěl také vážná zranění, pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí zatím neznámému pachateli až dva roky vězení.