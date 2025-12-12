Brignoneová stihne OH, sjezdařka navíc při zahájení ponese italskou vlajku

„Na základě testů bude na olympiádě startovat. Ve čtvrtek večer mi to potvrdila,“ citovala agentura ANSA předsedu Italského olympijského výboru (CONI) Luciana Buonfiglia. „Rozhodla se, že to zkusí a bude závodit. Tohle je ten rozdíl mezi obyčejnými a výjimečnými lidmi,“ dodal.
Brignoneová se zranila v dubnu v závěru veleúspěšné sezony, v níž se stala mistryní světa v obřím slalomu, přidala stříbro v super-G, ovládla celkové hodnocení Světového poháru a vedle obřího slalomu i pořadí sjezdu.
Na konci listopadu pětatřicetiletá Italka začala s lehkým tréninkem na lyžích. Při pátečním oznámení vlajkonošů italské výpravy už však start na domácí olympiádě potvrdila.
„Od první chvíle jsem věděla, že budu bojovat, abych to stihla. Díky všem, kdo stál při mně, zejména v posledních měsících. A děkuju předsedovi Buonfigliovi za čest, že při zahájení ponesu vlajku,“ dodala.
Brignoneová ji bude mít 6. února při slavnostním ceremoniálu v Cortině d’Ampezzo společně s Amosem Mosanerem, který na hrách v roce 2022 získal zlato v curlingu smíšených dvojic.
Při zahájení v Miláně na stadionu San Siro budou vlajkonoši majitel dvou stříbrných medailí běžec na lyžích Federico Pellegrino a dvojnásobná olympijská šampionka v shorttracku Arianna Fontanaová.