Zabystřan bodoval v super-G, v Bormiu překvapivě vládl Nor Möller

SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu (Itálie) Muži - superobří slalom: 1. Möller (Nor.) 1:29,22, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,20, 3. Monney -0,24, 4. Rogentin -0,42, 5. Odermatt -0,45, 6. Von Allmen (všichni Švýc.) -0,64, ...20. Zabystřan (ČR) -1,87 Průběžné pořadí super-G (po 3 z 8 závodů): 1. Odermatt 205, 2. Möller 200, 3. Kriechmayr 142, 4. Casse (It.) 139, 5. Rogentin 100, 6. Monney 84, ...22. Zabystřan 33. Průběžné pořadí SP (po 14 z 38 závodů): 1. Odermatt 630, 2. Kristoffersen 469, 3. McGrath (oba Nor.) 382, 4. Meillard (Švýc.) 314, 5. Haugan (Nor.) 273, 6. Pinheiro Braathen (Braz.) 261, ...52. Zabystřan 62