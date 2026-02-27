Bolesti přetrvávají. Olympijská šampionka Brignoneová zvažuje konec kariéry

Brignoneová se zranila loni v dubnu po pádu na italském šampionátu. Při něm utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní a lýtkové kosti v levé noze a přetrhla si také přední zkřížený vaz.
„Pravda je taková, že už to všechno zcela nevyléčím. A pokud by to pro mě mělo být utrpení, tak mě v příští sezoně už neuvidíte,“ řekla dvojnásobná mistryně světa i vítězka Světového poháru.
Pětatřicetiletá Brignoneová, která kvůli zraněním podstoupila dvě operace, stále trpí bolestmi. Po úspěchu na olympiádě dokonce prohlásila, že by obě zlaté medaile vyměnila za to, aby vážnému zranění předešla.
„Když si dopoledne zalyžuju, tak zbytek dne potom prokulhám,“ uvedla Brignoneová. „Na olympiádě jsem si řekla: ‚Teď, nebo nikdy‘ a adrenalin se postaral o zbytek. Ale teď mozek i tělo odmítají pokračovat,“ dodala.