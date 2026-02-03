Černý blesk z Kitzbühelu. Před 70 lety Cortina zrodila nejlepšího lyžaře historie

Autor:
  8:30
Debaty o tom, kdo je nejlepším alpským lyžařem všech dob budou nejspíš věčné. Ale pokud někdo v rekordně krátkém čase zdrcujícím způsobem dokázal vyhrát všechno, co se dalo, pak to bezpochyby byla rakouská ikona Toni Sailer. Na den přesně před 70 lety na olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo totiž jako první lyžař v historii vyhrál všechny disciplíny. Příběh jeho krátké, ale strhující kariéry připomíná další díl seriálu Slavné sportovní momenty.
Toni Sailer slaví vítězství v olympijském obřím slalomu.

Toni Sailer slaví vítězství v olympijském obřím slalomu. | foto: The Picture Art Collection / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Toni Sailer
Rakouský lyžař Toni Sailer na ZOH 1956 v Cortině d'Ampezzo.
Toni Sailer během sjezdu na slavném Lauberhornu v roce 1955.
Toni Sailer během zimních her v Cortině 1956.
6 fotografií

Svět se po hrůzách druhé světové války postupně vzpamatovával. Nejtěžší to však bylo v zemích, kde dříve vládl nacistický režim. Pro ně se poválečná sportovní klání stávají střetem s nedůvěrou a předsudky okolního světa. Lidé proto hledají okamžiky, které by jim vrátily ztracenou hrdost.

Na fotbalovém mistrovství světa v roce 1954 se to podařilo Západnímu Německu, které se postaralo o jeden z nejpřekvapivějších výsledků historie. Po zdolání zdánlivě neporazitelného Maďarska 3:2 se Němci senzačně stali světovými šampiony. Tomuto zápasu se později vžije název „Das Wunder von Bern“, tedy „Zázrak z Bernu“.

Ale zpět k našemu příběhu.

Slavné sportovní momenty

Rakouská společnost se v roce 1956 stále vyrovnává s nedávnou minulostí a hledá vlastní identitu. Země se chce oprostit od válečných let a začít znovu psát svůj příběh. Od konce války uplynulo jedenáct let a teprve před několika měsíci země po podpisu státní smlouvy se čtyřmi vítěznými mocnostmi druhé světové války znovu získala plnou suverenitu.

Skutečný zlom pro Rakušany nastal během jednoho týdne na přelomu ledna a února na olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo. V žádné jiné zemi totiž nemá alpské lyžování tak silný emocionální a společenský význam.

A všechno to způsobí jeden dvacetiletý mladík z Kitzbühelu jménem Toni Sailer.

Zaspal a zapomněl startovní číslo

Sailer ovládá 29. ledna drtivým způsobem obří slalom. Jeho náskok na druhého krajana Anderla Molterera je více než šestisekundový. Závodníky na druhém až desátém místě dělí menší časový rozestup, než jaký je mezi vítězem a stříbrným medailistou.

Jistě a na danou dobu zdánlivě lehce v obou kolech kličkuje po svahu dolů. „Působilo to, jako by dvoumetrová prkna hladila horu, jako by lyžařský umělec visel na neviditelných nitích,“ napsal tenkrát jeden z rakouských novinářů.

Slalom speciál o dva dny později se jede za extrémních podmínek. Vrcholky Dolomit zakrývají mraky, v horní části tratě zhoršuje viditelnost mlha a mráz na sportovce útočí ze všech stran. Na tvrdém, místy zledovatělém sněhu vypadává už v prvním kole 23 závodníků a pouze pět jich dokáže projet obě kola bez pádu.

Toni Sailer během zimních her v Cortině 1956.

Když rakouský tým ráno dorazí na start, Sailer ještě spí na hotelu. Místo výhody jet mezi prvními tak musí startovat až v závěru celého pole. Navíc si zapomene své startovní číslo 15 a narychlo tak vyráží s jiným. Ale ani to ho nezastaví.

Sailer tentokrát poráží Japonce Igaju o čtyři sekundy. Z 88 startujících jich 31 závod nedokončí a dalších 26 nabere na vítěze více než minutovou ztrátu.

Znovu stoupá na nejvyšší stupínek, potvrzuje dokonalou techniku i mimořádnou závodní intuici. Není divu, že mu později začnou říkat Černý blesk z Kitzbühelu, to podle jeho černé kombinézy.

Řemínek mu půjčil soupeř

Třetího února je na programu poslední disciplína – sjezd. Sailera čeká nejtěžší souboj o vítězství. „Byla hrozná zima, minus 28 stupňů. Ale znal jsem to tam dokonale, rok předtím jsem tady vytvořil nový traťový rekord. Jenže ten den byla sjezdovka hodně zledovatělá a extrémně nevyzpytatelná,“ vzpomínal po letech v rozhovoru pro švýcarský server Watson.

Start ležel ve výšce 2282 metrů, cíl byl o 900 metrů níž. Krátce před startem se navíc objevují nečekané komplikace. „Řemínek, kterým byla moje bota připevněná k vázání, praskl a trenér náhradní zapomněl na hotelu. Naštěstí mi ale svůj půjčili Italové.“

Hned v úvodu balancuje na hraně pádu, kritickou situaci však ustojí, přes další drobná zaváhání vyhrává sjezd s náskokem 3,5 sekundy před Raymondem Fellayem ze Švýcarska a kompletuje zlatý hattrick.

Blesk z Kitzbühelu. Lyžařský artista z Hahnenkammu. Bílý zázrak z Cortiny. Tak se následujícího rána předhánějí titulky novin, když dvacetiletý Sailer jako první člověk v historii ovládne všechny tři disciplíny alpského lyžování na jedné olympiádě.

V té chvíli je na absolutním vrcholu a má mít před sebou zářivou budoucnost, v níž bude přepisovat jeden rekord tohoto sportu za druhým. On však pouhé tři roky nato s lyžováním úplně skončí.

Jak se k němu vůbec dostal?

Toni Sailer během sjezdu na slavném Lauberhornu v roce 1955.

Za výhru dostal obří ledničku

Narodil se v samém srdci alpského lyžování, v legendárním Kitzbühelu. Otec provozoval obchod s domácím sklem, strýc byl zase lyžařským instruktorem a hory, jako u většiny místních obyvatel, byly neodmyslitelnou součástí rodinného života.

Tonimu nebyly ani dva roky, když se poprvé postavil na svah. „V bytě se nám válelo dost prken, takže jsem chodil po pokoji s tátovými a sestřinými lyžemi. K druhým narozeninám jsem měl dostat vlastní, jenže už předtím napadlo hodně sněhu a já nechtěl čekat tak dlouho,“ vzpomínal. „Měl jsem obrovskou radost, když jsem je mohl vyzkoušet už deset dní před narozeninami.“

První závod jel krátce po válce v deseti letech. Brzy začal vyhrávat v žákovských kategoriích na okresní, pak už i na celostátní úrovni. „Od dvanácti jsem snil o tom, že jednou budu olympijským vítězem,“ říkal. „A tvrdě jsem na tom pracoval.“ Nešlo přitom jen o lyžování. Každé ráno běhal na Hahnenkamm a posiloval.

Když i hvězdy mají strach. Je tu Hahnenkamm, peklo od začátku do konce

V roce 1952, v pouhých šestnácti letech, šokoval mezinárodní scénu vítězstvím na Grand Prix ve francouzském Megève, kde ovládl sjezd i kombinaci. Tu zimu triumfoval také v Alpe d’Huez a Barcelonnette. Mezi cenami, které si z amatérských závodů odvážel, byla i obrovská lednička.

„Nedokážete si představit, co to pro nás v těžkém poválečném období znamenalo,“ smál se po letech. „Byla to snad první soukromá lednice v celém Kitzbühelu. Lidé k nám chodili jen proto, aby ji viděli.“

Zlomenina nohy ho však připravila o celou sezonu 1953 i mistrovství světa o rok později. Vrátil se ale ještě silnější. V devatenácti vyhrál slavný lauberhornský sjezd ve Wengenu a v roce 1955 už patřil k absolutní světové špičce.

RETRO: Sovětský válec, krach hokejistů. A hry se poprvé objevily v televizi

Olympijský rok 1956 zahájil triumfy na slavné domácí sjezdovce Streif v Kitzbühelu, kde ovládl sjezd, slalom i kombinaci. A pak přišla ona bílá pohádka v Cortině.

„Mým cílem bylo získat aspoň jednu zlatou medaili. Že z toho budou rovnou tři, to bylo překvapení i pro mě,“ říkal. „Ale nic mi nespadlo do klína, musel jsem si to vybojovat.“

O dva roky později na mistrovství světa 1958 v Bad Gasteinu jel opět svou one man show. Vyhrál sjezd i obří slalom, jen ve slalomu speciál skončil druhý o pouhých sedm desetin sekundy. Byla to jeho jediná porážka na olympiádě či mistrovství světa.

Ze svahu na stříbrné plátno

Kariéra Toniho Sailera už pak netrvala dlouho. V pouhých třiadvaceti letech se rozhodl s lyžováním skončit. Ne proto, že by ztratil motivaci nebo ho postihlo zranění, ale kvůli přísným amatérským pravidlům tehdejší doby.

V éře, kdy téměř neexistovaly finanční prémie za vítězství a sponzoring byl teprve v plenkách, nesměl olympijský vítěz a mistr světa přijímat honoráře a musel striktně ctít amatérský status. Sailer už však dostával peníze za hrané filmy, v nichž většinou i lyžoval.

„Pro mě to nebyl problém. Natáčení trvalo zhruba čtvrt roku, a pak jsem měl zase čas se plně soustředit na lyžařský trénink,“ popisoval období, kdy závodil a zároveň stál před kamerou. Právě to ale naráželo na odpor funkcionářů lyžařského svazu i Mezinárodního olympijského výboru, kteří jeho hraní vnímali jako porušení pravidel.

„Musel jsem si nějak vydělávat peníze. Chtěl jsem svým chováním provokovat, přimět vedení přemýšlet o nesmyslném amatérském paragrafu. Ten byl později zrušen – ovšem pro mě už příliš pozdě.“

Toni Sailer ve filmu Kauf dir einen bunten Luftballon z roku 1961.

Sailer sice ještě zvažoval návrat na olympijské hry v roce 1960 ve Squaw Valley, brzy však pochopil, že znovuzískání statusu amatéra je prakticky nemožné. Lyžařskou kapitolu tak definitivně uzavřel a otevřel novou.

Naplno se ponořil do zcela nového prostředí. Vystudoval hereckou školu v Berlíně, chodil na hodiny zpěvu, učil se tančit i jezdit na koni. Natočil desítky snímků, převážně menších německých komedií a dobrodružných filmů s horskou tematikou.

Mimo jiné se jako dublér podílel na akčních lyžařských scénách v jediné bondovce s Georgem Lazenbym v hlavní roli – Ve službách Jejího Veličenstva (1969). Objevil se ale i na divadelních prknech a s osmnácti nahranými deskami se stal populárním šlágrovým zpěvákem. Není divu, že tento charismatický a vždy dokonale upravený sympaťák patřil k nejviditelnějším tvářím tehdejší poválečné populární kultury.

Přesto se od milovaného sportu nikdy zcela neodstřihl. Zůstal ikonou rakouského sjezdového lyžování a postupně se k němu vracel v jiných rolích. Už v roce 1964 byl na domácí olympiádě v Innsbrucku šéfem rakouského týmu. Po neúspěšných hrách v Sapporu 1972, odkud Rakušané odjeli bez jediné zlaté medaile, měl Sailer jakožto nový technický ředitel alpských disciplín národního svazu situaci napravit.

Právě pod jeho vedením se zrodil legendární „Wunderteam“, tedy slavná rakouská generace, která začala světu dominovat. Franz Klammer, David Zwilling, Hansi Hinterseer či Annemarie Moserová-Pröllová – ti všichni vrátili Rakousko zpátky na vrchol.

Spolu se Sergem Langem pak byl klíčovou postavou při zavedení finančních odměn ve Světovém poháru a na počátku 80. let stál i u zrodu disciplíny super-G. V roce 1992 ho Mezinárodní lyžařská federace FIS pověřila vedením alpské komise, která měla zásadní vliv na vývoj alpských disciplín.

Zemřel rakouský lyžařský fenomén Toni Sailer

Ředitelem nejslavnějších závodů zůstal až do roku 2006. Ani v pozdějším věku však nepřestal aktivně sportovat. Ještě po sedmdesátce vášnivě lyžoval, hrál golf, chodil po horách a s bratrem Rudim vedl dětskou lyžařskou školu Rote Teufel. „Práce s dětmi je obrovská zábava. Tady člověk cítí ryzí radost,“ říkal.

Vždy si pečlivě střežil své soukromí a navzdory slávě zůstával pořád stejný. Obdiv k němu tak měl nejeden sportovní velikán. „Toni byl můj hrdina, skromný a nesmírně sympatický člověk,“ řekl o něm třeba legendární fotbalista Franz Beckenbauer.

Je třeba si uvědomit, že Sailer závodil v době, kdy byly svahy v Alpách v zásadě stejné jako dnes, ale vybavení lyžařů i bezpečnostní opatření naprosto nesrovnatelné. Přesto dokázal dominovat způsobem, kterým o celé dekády předběhl svou dobu.

V roce 1985 mu Mezinárodní olympijský výbor udělil nejvyšší možné ocenění – Olympijský řád. A když Rakousko v roce 1999 volilo svého sportovce století, hádejte, kdo asi vyhrál?

Jeho jedinečný počin z Cortiny d’Ampezzo dokázal později napodobit už jen Francouz Jean-Claude Killy na hrách v Grenoblu 1968, po jednom z nejkontroverznějších závodů olympijské historie.

Toni Sailer zemřel v roce 2009 doma v Kitzbühelu, bylo mu 73 let.

Celý život dělal jen to, co tolik miloval. A aniž by to přitom tušil, napsal kus rakouské historie.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Šramková vs. ValdmannováTenis - - 3. 2. 2026:Šramková vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
3. 2. 10:30
  • 1.57
  • -
  • 2.39
Havlíčková vs. BoulterováTenis - - 3. 2. 2026:Havlíčková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
3. 2. 12:00
  • 2.23
  • -
  • 1.66
Karviná vs. Frýdek-MístekHázená - 17. kolo - 3. 2. 2026:Karviná vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
3. 2. 17:00
  • 1.00
  • 22.60
  • 21.80
McNallyová vs. MartincováTenis - - 3. 2. 2026:McNallyová vs. Martincová //www.idnes.cz/sport
3. 2. 18:00
  • 1.23
  • -
  • 4.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vejmelka slavil proti Vancouveru, Nečas podruhé chyběl v sestavě

Jake DeBrusk v brankovišti najíždí do Karla Vejmelky.

V pondělních zápasech hokejové NHL se představili tři čeští gólmani. Karel Vejmelka s Utahem potvrdil roli favorita 6:2 proti Vancouveru a s 26. výhrou sezony opět kraluje celé soutěži. Jakub Dobeš...

3. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:34

Černý blesk z Kitzbühelu. Před 70 lety Cortina zrodila nejlepšího lyžaře historie

Toni Sailer slaví vítězství v olympijském obřím slalomu.

Debaty o tom, kdo je nejlepším alpským lyžařem všech dob budou nejspíš věčné. Ale pokud někdo v rekordně krátkém čase zdrcujícím způsobem dokázal vyhrát všechno, co se dalo, pak to bezpochyby byla...

3. února 2026  8:30

Charlotte je nejlepší za deset let. Pelicans nestačil ani náskok přes 20 bodů

LaMelo Ball najíždí do koše přes bránícího Ziona Williamsona.

Basketbalisté Charlotte zvítězili v pondělním utkání NBA 102:95 nad New Orleans a připsali si sedmou výhru za sebou. Hornets prožívají nejlepší období za posledních deset let, naposledy zaznamenali...

3. února 2026  8:24

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

Fotbalistky Lokomotivy Brno čeká boj o záchranu v lize.

V únoru se na prokřehlé české trávníky opět vrací ženský fotbal. Pohár FAČR, Sparta ve čtvrtfinále Evropského poháru a start ligového jara. Liga začíná v sobotu 14. února. Nejblíže k titulu má nyní...

3. února 2026  7:10

Olympiáda jako módní přehlídka. Kolekce týmů pro Milán a Cortinu

Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina...

Za návrhy stojí luxusní módní domy, tradiční sportovní značky i domácí výrobci. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině nebudou jen přehlídkou sportovních výkonů, ale také stylu. Podívejte se, jakými...

3. února 2026  6:51

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Premium
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro...

Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi...

3. února 2026

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

2. února 2026  6:26,  aktualizováno  23:57

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič odchází ze Sparty, Hašioka opouští Slavii

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  23:47

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Bejlek oplácela za Melbourne, v Ostravě postoupily Bartůňková a L. Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová se raduje na turnaji v Ostravě.

Tenistka Sára Bejlek vrátila v Abú Zabí v 1. kole Ashlyn Kruegerové dva týdny staré vyřazení ve stejné fázi Australian Open. Dvacetiletá Češka porazila o rok starší soupeřku hladce 6:3, 6:0. Nikola...

2. února 2026  9:59,  aktualizováno  22:11

Byli hrozní! Kouč soptil kvůli rozhodčím, NBA mu napařila vysokou pokutu

Jason Kidd, trenér Dallas Mavericks.

Pokutu 35 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 721 tisíc Kč, zaplatí Jason Kidd, kouč Dallas Mavericks. Vedení basketbalové NBA ho trestá za veřejnou kritiku rozhodčích, které se dopustil po sobotním...

2. února 2026  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.