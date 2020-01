Samková skončila v prvním ze dvou závodů v Kanadě šestá

Závod SP ve snowboardcrossu v Big White (Kanada) Muži: 1. Visintin (It.), 2. Grondin (Kan.), 3. Deibold (USA), ...31. Kubičík, v kvalifikaci 49. Koudelka (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 6 závodů): 1. Hämmerle (Rak.) 1760, 2. Visintin 1690, 3. Grondin 1650, ...46. Kubičík 42, 52. Koudelka 18,5. Ženy: 1. Moioliová (It.), 2. Brockhoffová (Austr.), 3. Bruttová (It.), ...6. Samková, v kvalifikaci 25. Hopjáková (obě ČR). Průběžné pořadí SP (po 3 ze 6 závodů): 1. Moioliová 2800, 2. Brockhoffová 1900, 3. Samková 1760, ...17. Hopjáková 360.