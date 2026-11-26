Šestadvacetiletá Havlíčková jako juniorka patřila do špičky a už v 17 letech debutovala na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Její kariéru ale pak narušila řada zdravotních problémů a mezi dospělými se mezi elitu neprosadila. Na letošní olympiádě v Itálii byla jejím nejlepším výsledkem 24. příčka v závodě na 50 kilometrů klasicky s hromadným startem.
|
Změny u českých běžců na lyžích: Nový šéftrenér, konce i posila z biatlonu
I jako členka béčka mohla v Česku využívat všechny výhody spojené s reprezentací, ale rozhodla se trénovat individuálně a usiluje o přestup na Slovensko. Svaz lyžařů ČR o tom ví od léta. „Tehdy také formálně požádala o vystavení potvrzení, které je k přestupu potřeba. To jsme jí jako svaz poskytli. Rozhodně jí nebudeme klást klacky pod nohy. Rozhodnutí lyžařky respektujeme a od začátku celou záležitost řešíme v součinnosti,“ řekl šéf českého běhu na lyžích Aleš Vaněk.
Slovenský svaz tvrdí, že ho Havlíčková oslovila sama. „Jen jsme jí chtěli vyjít vstříc. Trenér naší běžecké reprezentace Jan Franc s tím také nemá nic společného. Jen jsme se ho ptali na názor - a on v Havlíčkové vidí velký potenciál,“ řekl manažer sekce severských disciplín Marián Baláž.
Havlíčková důvody svého rozhodnutí podrobněji nekomentovala. „Není potřeba v tom hledat senzaci, protože žádná tam není. Věci jsou občas jednodušší, než se zdá. Mojí prioritou je teď mít ze sportu znovu radost, protože jen to může přinést i výsledky,“ uvedla.
Slovensko může reprezentovat, až získá tamní občanství. To může trvat poměrně dlouho. Havlíčková tak přijde minimálně o tuto zimní sezonu.