První desítka pro Janatovou v Oslu. Novák má sezonní maximum

Devětadvacetiletá Janatová vybojovala druhý nejlepší výsledek v tomto ročníku Světového poháru. Lépe byla jen devátá v lednovém závodě na 10 kilometrů v Oberhofu. Na vítěznou Karlssonovou ztratila přes tři minuty. Uspěla i díky povedenému finiši, ve kterém předčila několik soupeřek včetně Norky Evy Ingebrigtsenové. Tu za sebou nechala o 1,1 sekundy. Druhá česká závodnice Barbora Havlíčková obsadila 48. místo.
Šestadvacetiletá Karlssonová vyhrála závod jednoznačně, před druhou Svahnovou doběhla s náskokem minuty a 48 sekund. Triumf Švédek na Holmenkollenu dokonala Sundlingová, domácí Heidi Wengová skončila čtvrtá. Šestou příčku vybojovala Američanka Jessie Digginsová, která se výrazně přiblížila čtvrtému triumfu v celkovém hodnocení Světovém poháru.
Na startu mužského závodu chyběl jistý vítěz celkového hodnocení SP Nor Johannes Hösflot Klaebo. Jedenáctinásobný olympijský vítěz utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a rozhodl se dnešní závod vynechat.
Devětadvacetiletý Novák vybojoval třetí nejlepší výsledek v pohárové sezoně, jeho maximem je šesté místo z prosincového sprintu na Tour de Ski v Toblachu. Za vítězným Hedegartem zaostal minutu a 53 sekund. Doběhl v identickém čase jako Ital Martino Carrolo a o tři desetiny sekundy porazil Švéda Gustava Berglunda. Druhý český reprezentant Adam Fellner obsadil 34. místo.
Čtyřiadvacetiletý Hedegart, který se vedle běžeckého lyžování věnuje také biatlonu, vyhrál ve Světovém poháru potřetí v sezoně. Uspěl také v prosinci v závodech na 10 km v Trondheimu a Davosu. Druhého Amundsena dnes předčil ve finiši o čtyři desetiny, třetí Nyenget ztratil 1,1 sekundy. Za norskými běžci skončil jako nejlepší ze „zbytku světa“ devátý Francouz Victor Lovera.
Světový pohár vyvrcholí příští týden třemi závody v americkém Lake Placid.
Závody SP v běhu na lyžích v Oslu
50 km volně s hromadným startem
Muži: 1. Hedegart 1:51:38,2, 2. Amundsen -0,4, 3. Nyenget -1,1, 4. Ree -1,5, 5. Herland -2,1, 6. Krüger (všichni Nor.) -3,0, ...15. Novák -1:53,2, 34. Fellner (oba ČR) -4:20,5.
Ženy: 1. Karlssonová 2:07:48,2, 2. Svahnová -1:48,0, 3. Sundlingová (všechny Švéd.) -1:48,4, 4. H. Wengová -1:49,6, 5. Gröttingová (obě Nor.) -1:52,4, 6. Digginsová (USA) -1:58,6, ...10. Janatová -3:05,5, 48. Havlíčková (obě ČR) -15:31,7.