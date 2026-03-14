První desítka pro Janatovou v Oslu. Novák má sezonní maximum

  13:59
Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová vybojovala desáté místo v závodě na 50 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru v Oslu. Michal Novák skončil mezi muži o pět příček níže. Mužský závod si podmanili domácí Norové, zvítězil Einar Hedegart před Haraldem Östbergem Amundsenem a Martinem Löwströmem Nyengetem. Ženám dominovaly Švédky, vyhrála Frida Karlssonová před Linn Svahnovou a Jonnou Sundlingovou.
Kateřina Janatová (119) v závodě na 50 km v Oslu. | foto: Profimedia.cz

Devětadvacetiletá Janatová vybojovala druhý nejlepší výsledek v tomto ročníku Světového poháru. Lépe byla jen devátá v lednovém závodě na 10 kilometrů v Oberhofu. Na vítěznou Karlssonovou ztratila přes tři minuty. Uspěla i díky povedenému finiši, ve kterém předčila několik soupeřek včetně Norky Evy Ingebrigtsenové. Tu za sebou nechala o 1,1 sekundy. Druhá česká závodnice Barbora Havlíčková obsadila 48. místo.

Šestadvacetiletá Karlssonová vyhrála závod jednoznačně, před druhou Svahnovou doběhla s náskokem minuty a 48 sekund. Triumf Švédek na Holmenkollenu dokonala Sundlingová, domácí Heidi Wengová skončila čtvrtá. Šestou příčku vybojovala Američanka Jessie Digginsová, která se výrazně přiblížila čtvrtému triumfu v celkovém hodnocení Světovém poháru.

Švédka Frida Karlssonová slaví vítězství v Oslu.
Einar Hedegart (14) slaví vítězství v závodě na 50 km v Oslu. Společně s ním se...

Na startu mužského závodu chyběl jistý vítěz celkového hodnocení SP Nor Johannes Hösflot Klaebo. Jedenáctinásobný olympijský vítěz utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a rozhodl se dnešní závod vynechat.

Devětadvacetiletý Novák vybojoval třetí nejlepší výsledek v pohárové sezoně, jeho maximem je šesté místo z prosincového sprintu na Tour de Ski v Toblachu. Za vítězným Hedegartem zaostal minutu a 53 sekund. Doběhl v identickém čase jako Ital Martino Carrolo a o tři desetiny sekundy porazil Švéda Gustava Berglunda. Druhý český reprezentant Adam Fellner obsadil 34. místo.

Čtyřiadvacetiletý Hedegart, který se vedle běžeckého lyžování věnuje také biatlonu, vyhrál ve Světovém poháru potřetí v sezoně. Uspěl také v prosinci v závodech na 10 km v Trondheimu a Davosu. Druhého Amundsena dnes předčil ve finiši o čtyři desetiny, třetí Nyenget ztratil 1,1 sekundy. Za norskými běžci skončil jako nejlepší ze „zbytku světa“ devátý Francouz Victor Lovera.

Světový pohár vyvrcholí příští týden třemi závody v americkém Lake Placid.

Závody SP v běhu na lyžích v Oslu

50 km volně s hromadným startem

Muži: 1. Hedegart 1:51:38,2, 2. Amundsen -0,4, 3. Nyenget -1,1, 4. Ree -1,5, 5. Herland -2,1, 6. Krüger (všichni Nor.) -3,0, ...15. Novák -1:53,2, 34. Fellner (oba ČR) -4:20,5.

Ženy: 1. Karlssonová 2:07:48,2, 2. Svahnová -1:48,0, 3. Sundlingová (všechny Švéd.) -1:48,4, 4. H. Wengová -1:49,6, 5. Gröttingová (obě Nor.) -1:52,4, 6. Digginsová (USA) -1:58,6, ...10. Janatová -3:05,5, 48. Havlíčková (obě ČR) -15:31,7.

Tipsport - partner programu
Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

ONLINE: Hradec - Baník, oplatí domácí soupeři vyřazení v poháru?

Sledujeme online
Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Oba týmy se setkaly naposledy teprve před týdnem v domácím poháru a po bezgólovém výsledku a následných penaltách slavili hosté. Vrátí jim fotbalisté Hradce Králové vyřazení? Ve 26. kole Chance Ligy...

14. března 2026  14:45

S biatlonisty v Otepää cloumal vítr. Karlík vylepšil maximum, vyhrál úkaz Laegreid

Aktualizujeme
Mikuláš Karlík na trati sprintu v estonském Otepää-

Pokud biatlonista odjížděl z položky s jednou chybou, mohl si v sobotní stíhačce gratulovat. Větrné Otepää pěkným střeleckým výkonům nepřálo, a to ani těm českým. Nejlepší z reprezentantů byl...

14. března 2026  13:10,  aktualizováno  14:38

ONLINE: Dukla - Jablonec, hosté bojují o třetí příčku. Zaskórují konečně domácí?

Sledujeme online
Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Dukle

Na gól čekají přes jedenáct hodin herního času. Podaří se fotbalistům pražské Dukly konečně smůlu prolomit? Ve 26. kole Chance Ligy hostí čtvrtý Jablonec, který na dálku bojuje o pozici s Plzní....

14. března 2026  14:35

Fotbalista Douglas Luiz má po rozchodu s Lehmannovou novou partnerku

Brazilský záložník Douglas Luiz nově tvoří pár s modelkou Dudou Gasparovou....

Brazilský záložník Douglas Luiz má po rozchodu s fotbalistkou Alishou Lehmannovou novou partnerku. Sedmadvacetiletý hráč Aston Villy se na sociálních sítích pochlubil vztahem s brazilskou modelkou a...

14. března 2026

První desítka pro Janatovou v Oslu. Novák má sezonní maximum

Kateřina Janatová (119) v závodě na 50 km v Oslu.

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová vybojovala desáté místo v závodě na 50 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru v Oslu. Michal Novák skončil mezi muži o pět příček níže. Mužský závod si...

14. března 2026  13:59

Druhý gól v prodloužení za sebou? Věřil jsem si, přiznal Kovařčík. A teď Hradec

Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.

Trpělivost, vytrvalost i sílu prokázali hokejoví Oceláři Třinec v předkole play off extraligy. Olomoučany sice vyřadili 3:0 na zápasy, ale pokaždé vyhráli jen o gól, dvakrát navíc v prodloužení... Ve...

14. března 2026  12:30

Rusové lákají Slováky na turnaje: Politicky nás podporují. Svaz dialog i účast odmítá

Slovenští hokejisté se sjíždí k brankáři Samuelu Hlavajovi.

Z hokejového společenství pod hlavičkou IIHF zůstávají vyloučeni, při hledání zápasů pro reprezentaci musí dál vymýšlet alternativní řešení. V srpnu Rusové pořádají turnaj s názvem Ovečkin Cup,...

14. března 2026  12:10

Chytí penaltu a zastřelí škodnou. Brankář Hradce relaxuje s puškou i prutem

Premium
Zadražil se myslivectví věnuje od roku 2023 (12. března 2026).

V bráně krotí střely soupeřů, v lesích zase divoká prasata. „Večery na posedu miluju. Uklidním se od přemýšlení o fotbale a dalších věcí. Krásně splynu s přírodou, ale zároveň to občas při společných...

14. března 2026

Takový zápas jsme potřebovaly! jásala Voráčková po jasné výhře nad Brazílií

Veronika Voráčková zakončuje v zápase s Brazílií během kvalifikace o MS 2026.

České basketbalistky zvládly klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa v čínském Wu-chanu a výhrou nad Brazílií 84:65 si hodně polepšily v postupových počtech v cestě na zářijový šampionát v...

14. března 2026  11:45

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...

14. března 2026  11:25

Američany jsme chtěli nalomit, říkal střelec Geier. Pomáhá už na pátých hrách

Michal Geier ujíždí Američanovi Farmerovi během paralympijského semifinále.

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu drželi naději, že by si na paralympijských hrách mohli zahrát o zlaté medaile. V první třetině dokonce vedli, po úvodním dějství svítilo v hale Santa Giulia skóre 1:1. Pak ovšem čeští...

14. března 2026

Vyrovnaný úvod, skvělý závěr. Klíčový duel v boji o MS Češky s Brazilkami zvládly

České basketbalistky se radují během utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.

České basketbalistky porazily v čínském Wu-chanu ve třetím utkání kvalifikace mistrovství světa Brazílii 84:65 a po druhé výhře na turnaji oživily naděje na postup. Svěřenkyně trenérky Romany...

14. března 2026  6:20,  aktualizováno  10:55

