Norská lyžařka Hagaová ovládla ženskou premiéru na 50 km ve Světovém poháru

SP v běhu na lyžích v Oslu: Ženy - 50 km volně s hromadným startem: 1. Hagaová 2:13:36,1, 2. Slindová (obě Nor.) -0,3, 3. Digginsová (USA) -0,5, 4. Stadloberová (Rak.) -2,9, 5. Sannesová -3,5, 6. Berganeová (obě Nor.) -6,3. Průběžné pořadí SP (po 25 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1635, 2. Digginsová 1548, 3. Niskanenová (Fin.) 1470, 4. Brennanová (USA) 1309, 5. Karlssonová (Švéd.) 1220, 6. Fähndrichová (Švýc.) 1071, ...25. Janatová 621, 38. Razýmová 360, 48. Beranová 290, 93. Antošová 72, 119. P. Nováková 25, 145. A. Nováková (všechny ČR) 6.